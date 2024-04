Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kopen Zonder Kijken-kijkers loven alleenstaande moeder Alethea: ‘Lief en stoer mens’

Kopen Zonder Kijken-kijkers loven kandidaat Alethea. Ze is een alleenstaande moeder van twee dochters en het vinden van een huis in je eentje is best lastig. Maar haar positieve mentaliteit en goedlachse houding doen een hoop kijkers goed.

Alethea zoekt samen met haar dochtertjes Nové en Leah een huis. Ze is bewust alleenstaande moeder. Maar als alleenstaande een koophuis vinden? Dat is best wel ingewikkeld.

Alleenstaande moeder Alethea zoekt een huis in Kopen Zonder Kijken

Ze heeft een budget van 405.000 euro en zoekt een huis met drie slaapkamers en een tuintje, in Hilversum. Maar bouwkundige Bob en makelaar Alex zijn behoorlijk streng voor Alethea en vragen zich af of dat haalbaar is.

Hoewel het er even op lijkt dat het Alex niet gaat lukken om een woning te vinden, duikt daar op het nippertje een huis op, vlak in de buurt bij Aletheas huidige huis. En als presentator Martijn Krabbé uiteindelijk de moeder vertelt dat ze toch echt een huis voor haar hebben, kan ze haar geluk niet op.

Kijkers loven positieve moeder

Kijkers loven de goedlachse en hyper-positieve Alethea, die als alleenstaande moeder toch haar huis krijgt. En als zij dan uiteindelijk écht voor haar nieuwe woning staat, straalt Alethea van geluk. En hoewel Bob en Alex nog een hoop sloop- en verbouwklussen zien, vindt Alethea het huis bij de aankoop al geweldig. Zonder dat er nog maar iets aan gebeurd is.

Maar Bob heeft nog het nodige in petto om het huis ‘Alethea’-klaar te maken. En ook stylist Roos pakt goed uit. Volgens het KZK-team krijgt Alethea helemaal wat ze had gehoopt. En daar krijgen ze gelijk in, want de moeder is dolgelukkig met het eindresultaat. Haar blije en aanstekelijke lach klinkt regelmatig. En kijkers loven de alleenstaande moeder. Zo’n makkelijke en positieve KZK-kandidaat? Dat zien kijkers toch niet vaak.



Het is toch eigenlijk bezopen dat je als alleenstaande met 4 ton niet eens een huis kunt vinden? Ik hoop dat het haar alsnog gaat lukken. 🙏 #kopenzonderkijken — Yvonne (@Ysally13) April 15, 2024



Ik had echt een kuddag, maar deze mensen zijn zo aanstekelijk leuk! #kopenzonderkijken pic.twitter.com/TAPt8rmITt — Pieluun_ (@pielaun) April 15, 2024



Wat een lief en vooral stoer mens. En wat gun ik haar een heel leuk huis met haar 2 mooie dochters.#kopenzonderkijken pic.twitter.com/rO6HbkV0Yd — J e a n n e t💄 (@MrsSandvrouw) April 15, 2024



In je eentje met 2 kinderen een huis kopen, ik vindt het ontzettend stoer.

Overal alleen voor staan, je zorgen en blijdschap niet kunnen delen en dan zo'n positieve houding, petje af!

Ik hoop dat het huis toch mooi wordt met zo weinig budget. #kopenzonderkijken — !N9R!D 😸 (@ItIsMe_Ingrid) April 15, 2024



Ik word gewoon blij van Alethea. Wat een aanstekelijke lach. #kopenzonderkijken — Jolanda van Leersum (@JvanLeersum) April 15, 2024



“Ik wil eigenlijk mijn schoenen uit doen” Mens naar me hart dit, wat is het genieten als er zo’n topper mee doet! Ik mis haast het zeiken niet! 🤍 #kopenzonderkijken — Britt (@BrittBR97) April 15, 2024

