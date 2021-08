Debbie’s citroendate bij B&B Vol Liefde zorgt voor ‘zure’ en ongemakkelijke televisie

Menig Nederlander smult van de liefdesperikelen in het tv-programma B&B Vol Liefde. Gisteravond leverde de citroendate tussen Debbie en haar mannen weer veelbesproken televisie op. Debbie’s eisenpakket en commentaar op de heren zorgde voor een ‘zure stemming’.

Het is de laatste week van de B&B-eigenaren in hun zoektocht naar ware liefde. B&B Vol Liefde trekt iedere keer weer een trouw kijkerspubliek en op Twitter praten kijkers al te graag mee. Of het nu over de stugge uitspraken van de Franse B&B-eigenaar Bert gaat of de mislukte dates van de Portugese B&B-eigenaar Jacob: over iedereen valt wat te zeggen. Gisteravond zaten 668.000 kijkers aan de buis gekluisterd.

B&B-eigenaresse Debbie is ‘not amused’

Debbie, die een Bed and Breakfast beheert in Italië, is een veelbesproken – zo niet de meest besproken – kandidaat. Het kijkerspubliek bestempelde haar eerder al als veeleisend en zelfs kattig. Fitnesstrainer Pascal en controller Chris zijn nog over om het hart van Debbie te winnen. Maar dat gaat niet echt van een leien dakje.

Het drietal gaat in de aflevering van gisteravond op een citroentour met een ietwat ‘zure’ afloop. De Italiaanse B&B-eigenaresse vindt namelijk dat de mannen amper hun best doen. „Het is heel laks allemaal”. Ze mist „magie”, „verrassingen” en „ergert” zich aan het gedrag van de twee heren. Nee, een amoureuze klik blijkt er niet echt te zijn. En daarover lucht Debbie haar hart.



Pascal in B&B Vol Liefde niet blij met Debbie

Want volgens de B&B-eigenaresse vieren de mannen „meer vakantie” dan dat ze daadwerkelijk proberen haar hart te veroveren. Controller Chris gooit dat voornamelijk op het feit dat hij de nieuwste kandidaat in Italië is en „de uitgebluste sfeer” die daar hangt. Ook wijst hij al snel met zijn vingertje naar de 28-jarige Pascal en legt hij de schuld deels bij hem.

Volgens Debbie moet er iets „magisch” gebeuren. Maar later in de aflevering kaatst Pascal de bal weer terug naar de B&B-eigenaresse. „Ik voel me een beetje genaaid. Je kunt het probleem bij ons leggen. Maar je bent hier zelf ook voor de liefde. Ik ga echt goed nadenken of ik dit wel wil”, vertelt hij. Debbie verwijt Pascal dat hij niet luistert en niet de juiste vragen stelt. Iets wat Pascal klaarblijkelijk niet begrijpt. Het is de vraag of Debbie uiteindelijk de liefde vindt in het programma. In ieder geval hebben de heren er een vriendschap aan overgehouden, blijkt uit de social media van Pascal.



B&B Vol Liefde-deelnemer Christian spijt van deelname

Christian Wolbrink, ook een veelbesproken kandidaat uit B&B Vol Liefde, is achteraf niet blij met zijn deelname. Hij probeerde het hart van de Roosendaalse Roxanne te veroveren, maar tevergeefs. Christian moest het programma verlaten en kreeg behoorlijk veel kritiek over zich heen. Op social media gingen kijkers los op zijn televisieoptreden.

Tegen Privé doet hij zijn verhaal en noemt zijn deelname zelfs „een nachtmerrie”. Hij werd, naar eigen zeggen, bewust neergezet als „een irritant mannetje met een verziekt karakter”. Ook de B&B-eigenaresse Roxanne en zijn concurrenten waren niet echt te spreken over Christian. „Het kwam erop neer dat ik in die drie dagen dat ik in de B&B verbleef eigenlijk NIETS goed had gedaan.”

Christian vertelt dat Roxanne na de uitzendingen niks meer van zich heeft laten horen. Komende week is er een reünie waar de oud-deelnemer niet echt bepaald naar uitkijkt. Hij laat aan Privé weten inmiddels „contact te hebben met een lieve vrouw”.



