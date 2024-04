Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consumentenbond sleept Albert Heijn voor de rechter vanwege fouten op kassabon

De Consumentenbond sleept Albert Heijn voor de rechter omdat het inzage wil in de cijfers van de supermarktketen. Volgens de bond maakt de supermarkt al jarenlang fouten op kassabonnen en zouden klanten hiervoor gecompenseerd moeten worden.

Het gaat volgens de Consumentenbond al jaren fout met de kassabonnen van Albert Heijn. Op de bon zou regelmatig een ander bedrag staan dan de prijs die in het schap staat aangegeven. Vorig jaar meldde de Consumentenbond al dat er voor het derde jaar op rij veel misgaat met kassabonnen van Albert Heijn. En ook Jumbo en Plus maakten die fouten. De bond wil nu inzage in de cijfers van Albert Heijn en wil dat klanten gecompenseerd worden voor de geleden schade.

Verschil tussen prijs in het schap en op de bon

De bonnen van Albert Heijn, Jumbo en Plus kloppen vaak niet. De prijs die bij artikelen in het schap staat, is vaak anders dan de prijs die aan de kassa wordt gerekend. Die laatste twee supermarkten zorgden voor verbetering waardoor fouten op de kassabon bijna niet meer voorkomen, maar bij Albert Heijn gaat het nog altijd geregeld mis.

Hoewel het per kassabon niet om hele grote bedragen zou gaan, eist de Consumentenbond toch inzage in de cijfers van de keten, want bij elkaar opgeteld zou het om miljoenen euro’s gaan. „Consumenten hebben de kassabonfouten niet snel door en door de relatief kleine bedragen per boodschappenronde, zullen zij hiervoor niet snel naar de rechter stappen. Maar alles bij elkaar gaat het om miljoenen euro’s”, aldus de bond.

Albert Heijn weigert inzage te geven

Volgens Sandra Molenaar, de directeur van de Consumentenbond, is er meerdere keren met de supermarktketen gesproken over dit probleem. „De supermarktketen zegt dat het zelf onderzoek naar kassabonfouten liet doen en dat het probleem heel klein was, maar weigert ons inzage te geven. We vragen de rechter nu om Albert Heijn te manen dit onderzoek met ons te delen. Zo kunnen we de aangerichte schade beter vaststellen en vervolgens een schadevergoeding afdwingen voor consumenten.”

De Consumentenbond wil met Albert Heijn op zoek naar een passende manier om de klanten te compenseren. En ook Plus en Jumbo zouden wat de bond betreft de schade moeten vergoeden.

Albert Heijn laat weten de dagvaarding te hebben ontvangen en deze te bestuderen. „We blijven inzetten op constructief overleg met de Consumentenbond. We hebben al diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat klanten altijd de juiste prijs krijgen, zoals via elektronische schaplabels.”

