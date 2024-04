Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukte zat? Wissel deze populaire bestemmingen in voor (goedkopere!) alternatieven

Veel mensen willen wel de Eiffeltoren zien, op reis naar Griekenland of ‘zichzelf zoeken’ in Thailand of op Bali. Maar als je op vakantie bent en je meer toeristen dan toeristische trekpleisters ziet, gaat de lol er snel vanaf. Daarom gaat op TikTok de ‘travel dupes’-trend rond, waar mensen alternatieven geven voor populaire reisbestemmingen.

Vaak zijn die alternatieven niet alleen rustiger, maar ook een stuk goedkoper!

Goedkopere alternatieven voor populaire reisbestemmingen

Denk bijvoorbeeld aan Gent in plaats van Brugge of Liverpool als vervanger voor Londen. Dat is nog kinderspel en telt misschien niet helemaal, gezien die steden nog steeds in hetzelfde land zijn, maar het kan nog gekker. Op TikTok zijn video’s met goedkopere alternatieven voor populaire producten en diensten razendpopulair: ze krijgen meer dan zes miljard views én travel dupes en destination dupes zijn een opvallende trend geworden binnen de travel-community.

Uit onderzoek van IPSOS blijkt dat één op de drie TikTok-gebruikers nieuwe bestemmingen heeft ontdekt op de app, die ze graag willen bezoeken. Dus wie weet zit in één van deze alternatieven ook jouw nieuwe favoriet verscholen:

Madeira in plaats van Hawaï

Lago Maggiore in plaats van Como

Tivat (Montenegro) in plaats van Saint-Tropez

De Fillipijnen in plaats van De Malediven

Prodica in plaats van Capri

Skiën in Sapporo (Japan) in plaats van Zermatt (Zwitserland)

Albanië in plaats van Thailand

Lombok in plaats van Bali

Reizigers kiezen vooral voor minder populaire bestemming vanwege budget

Uit onderzoek van Skyscanner blijkt dat 93 procent van de reizigers zou overwegen naar een alternatief voor hun favoriete bestemming te gaan. Voor 64 procent van hen is dat vooral vanwege het budget, de alternatieve bestemmingen zijn vaak wat goedkoper. Skyscanner raadt deze bestemmingen aan:

Girona in plaats van Barcelona

Krakau in plaats van Rome

Sevilla in plaats van Madrid

Dit zijn overigens de prijsverschillen tussen strandbedjes in verschillende landen.

