Gordon in Chateau Meiland VIPS over relatie met eerste liefde: ‘We wonen samen’

Code Rosé heeft weer nieuwe gasten! Dit keer zijn Gordon Heuckeroth en Berget Lewis op bezoek in Chateau Meiland VIPS. Gordon, die sinds kort weer terug is in de spotlights, doet het boekje open over zijn relatie met zijn eerste liefde Patrick.

Ze wonen samen in één huis, maar de band is niet meer zoals vroeger. „Wij hebben een andere band met elkaar, zonder intimiteit.”

Terwijl Erica en Montana Meiland Berget meenemen naar de nagelsalon, nemen Martien en Maxime Meiland Gordon mee golfen. Daar kaarten ze het onderwerp van Gordons relaties aan. Na zijn break-up met Patrick sloeg Gordon namelijk een professionele golfleraar aan de haak.

„Patrick is jouw eerste lover geweest, of niet?”, vraagt Maxime hem. „Meid, als je dat heel eerlijk gaat beschouwen, is dat de liefde van mijn leven, klaar. Maar wij hebben een andere band met elkaar, zonder intimiteit”, geeft Gordon toe.

Het is iets wat Martien maar al te goed herkent. Zijn situatie met Erica is ongeveer hetzelfde. De twee waren 26 jaar getrouwd voordat ze een punt achter hun huwelijk zetten, omdat Martien gevoelens kreeg voor mannen. In 2019 trouwden de twee echter toch weer. „Dat is precies wat ik met Erica heb.”

Net zoals Erica en Martien, wonen Gordon en zijn eerste liefde Partick ook nog samen. „Hij woont bij mij, we wonen samen. Hij woont aan de linkerkant en ik woon aan de rechterkant.”

Soms kan dat voor grappige situaties zorgen, zo vertelt Gordon aan de familie Meiland. Gisteravond had hij namelijk een date. „En dan doet hij zijn oordoppen in.” Met zijn handen doet de zanger vervolgens een seksgeluid na. „Dat doet Erica toch ook, schat?”

Beiden ontkennen echter stellig, tot grote verbazing van Gordon. „Hebben jullie helemaal geen… Je moeder heeft toch wel seks?” Nee, zo houden de twee vol. Gordon kijkt met nóg meer verbazing op en vraagt om de reden. „Waarom wel?”, vraagt Maxime terug.

„Daar heeft Erica helemaal geen behoefte aan”, reageert Martien. Gordon noemt dat Erica wel „een of andere” vriend had de afgelopen tijd. „Welnee, daar is ze alleen mee gaan wandelen. Dat werd in de media allemaal uitvergroot”, legt Martien uit. „Je weet het toch? Daar ging ze mee wandelen.” Gordon schiet vervolgens in de lach. „O, dan heb ik dat gedaan met die jongen gisteren.”

