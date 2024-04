Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Songfestival komt eraan! BEAU bespreekt verwachtingen en Kroatische inzending treedt op: dat klinkt zo

Over minder dan een maand is het zo ver: het Eurovisie Songfestival barst weer los en ‘onze’ Joost Klein zal zich met zijn lied Europapa moeten plaatsen voor de finale. Maar wat zijn de verwachtingen? Dat wordt besproken bij BEAU, die evenals de kanshebbende inzending van Kroatië over de vloer heeft voor een optreden.

De kansen van Nederland op de komende editie van het Songfestival werden gisteravond besproken met zangcoach Babette Labeij en Songfestival-liefhebber Jörgen Tjon A Fong.

BEAU over het Eurovisie Songfestival

Zangcoach Labeij verwacht „heel veel” van Joost Klein, maar vooral als act. „Kijk, het is geen vocale acrobaat. We gaan niet naar Céline Dion luisteren, maar het is zo’n charismatische jongen en het liedje zong ik binnen twee seconden mee.”

Labeij is nieuwsgierig. „Er zitten bijvoorbeeld veel effecten op zijn stem. Daar zijn ze van het Songfestival bij live-optredens best streng over.” Presentator Beau van Erven Dorens besluit het te vragen aan de Kroatische inzending die later zijn lied ten gehore zal brengen in de uitzending. „Is it allowed?”, vraagt Van Erven Dorens.

🎤 Joost Klein ziet vandaag voor het eerst de concurrentie Joost Klein maakt vandaag kennis met een groot deel van de artiesten die dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending treedt met 29 andere songfestivalacts op in AFAS Live in Amsterdam, tijdens de veertiende editie van Eurovision in Concert. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast kennis te laten maken met de artiesten die meedoen aan het evenement. Ook in een aantal andere landen worden dergelijke shows georganiseerd. Zo zal Klein morgen in Stockholm aanwezig zijn voor de eerste editie van de Nordic Eurovision Party. Klein wordt door de bookmakers vooralsnog als een van de favorieten gezien voor de songfestivaloverwinning.

Vertrouwen in vertaling van Joost Klein

Baby Lasagna, zoals zijn artiestennaam luidt, zegt dat ze het bij hun inzending van vorig jaar niet toelieten en gewoon moesten zingen. „We zijn allemaal benieuwd hoe het live zal gaan overkomen”, aldus Baby Lasagna.

Tjon A Fong zegt „vertrouwen” te hebben in de vertaling die Klein zal maken. „We hebben hem na de presentatie van het nummer nog maar weinig gezien”, klinkt het verder bij BEAU. Behalve onlangs bij optredens in Tilburg. En wat hij daar deed, zal volgens de verwachting van Tjon A Fong ook gebeuren tijdens het Songfestival. „Hij zat daar midden in het publiek, misschien zal zoiets nu ook gebeuren.” Maar aan tafel klinkt al snel dat dat „niet zou mogen”.

Kroatische Baby Lasagna treedt op

De creatieve steun en hulp van Donny Ronny (ook wel bekend als Stefano Keizers) bij het optreden van Klein is een goede voorbode, denkt Tjon A Fong. „Het publiek is bij hem altijd ontzettend geboeid. Als hij dat kan vertalen naar een Songfestival-podium, wordt het heel interessant. En het nummer heeft in principe alle elementen van een goede show.”

Afsluitend zet Baby Lasagna bij BEAU een krachtig en energiek optreden neer van zijn inzending die gaat over „jonge mensen uit de Balkan en Kroatië die hun land verlaten in de hoop een betere leefplek te vinden”. Het lied Rim Tim Tagi Dim gooit al een tijd hoge ogen, maar hoe het echt zal uitpakken zal op 7, 9 en 11 mei moeten blijken.

Je kunt Beau terugkijken via Videoland.

