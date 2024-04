Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor fans: Augurkenkoning denkt dat tweede reeks van realityserie de laatste is

Na een succesvolle eerste reeks en een tweede reeks in aantocht, is er slecht nieuws voor fans van de realityserie De Augurkenkoning. Het zit er namelijk dik in dat de tweede reeks de laatste is.

De tafelzuur-hitserie heeft hordes fans opgeleverd, schreef Metro eerder over het programma.

Zuur nieuws voor fans van De Augurkenkoning

De ‘augurkenkoning’ ken je vast wel van de bekende potjes tafelzuur van Kesbeke. Dat is het bedrijf achter de typische Amsterdammer Oos Kesbeke. De serie volgt het familiebedrijf terwijl vader Kesbeke zijn zoons probeert klaar te stomen om het bedrijf ooit over te nemen.

Maar nu is er zuur nieuws aan het front van augurkenkoning Oos. Hij verwacht namelijk dat het tweede seizoen van zijn RTL-realityserie het laatste is. Zijn zoon Silvian vond „deze al eentje te veel”, want „die blijft het liefst onder de radar”, vertelt Kesbeke in de AD-weekendblijlage Mezza.

Seizoen twee binnenkort te zien

Kesbeke zou het wel nog „prachtig” vinden om de Gouden Televizier-Ring te winnen. „Dat wij, als platte conservenboeren, dat wij die prijs dan krijgen. Ik ben een rare lul, hoor. En die jongens ook. Als we ergens aan meedoen, dan willen we ook winnen.”

In de RTL 5-hitserie De Augurkenkoning staat het familiebedrijf Kesbeke Fijne Tafelzuren centraal. Eigenaar Oos stoomt daarin zijn zoons Camiel en Silvian klaar om het bedrijf op een dag over te nemen. Het tweede seizoen, en dus misschien wel het laatste seizoen, komt er binnenkort aan. Die is vanaf donderdag te zien.

