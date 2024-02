Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Songfestivaljury vindt het niks, maar Finland kiest massaal voor halfnaakte Windows95man

Na het succes van vorig jaar tijdens het Eurovisie Songfestival, komt Finland dit jaar opnieuw met een shockact. Windows95man won gisteravond de nationale finale en mag daarom in mei naar de Zweedse stad Malmö om Finland te vertegenwoordigen.

Songfestivalliefhebbers houden over het algemeen wel van bizarre shows. Vooral de Finnen kunnen er wat van. Zo boekte het land vorig jaar veel succes met Käärijä, die in een knalgroene outfit het podium besteeg. Met zijn nummer Cha cha cha, bezorgde hij Finland dan ook de tweede plaats.

Windows95man is man zonder broek

Ook dit jaar hebben de Finnen weer massaal gekozen voor een spraakmakende act, dit keer van Windows95man. Het is een van de meeste spraakmakende acts van het songfestival. Het optreden draait namelijk om een man die geen broek aan lijkt te hebben. Hij draagt alleen een huidkleurige slip en een een wit t-shirt met daarop het logo van Windows95. Pas vlak voor de show is afgelopen, verschijnt er een waslijn op het podium en trekt hij een korte broek aan.

De vakjury was niet bepaald enthousiast over de hysterische show en gaf het nummer No Rules van Windows95man het laagst aantal punten. De act leek dan ook weinig kans te maken om Finland tijdens de internationale shows in Malmö te mogen vertegenwoordigen. Maar daar dacht het Finse publiek anders over. Finnen stemden massaal op de bizarre act, waardoor Windows95man in mei alsnog het podium in Malmö mag bestijgen.

Letland en Italië kozen ook

Ook Letland en Italië kozen gisteravond welke act ze in mei naar Zweden sturen. Zanger Dons mag namens Letland optreden. Met zijn nummer Supernova wist hij de hoogste score bij zowel de jury als het publiek te halen. In mei zal hij echter gaan optreden met het nummer Hollow.

In Italië won zangeres Angelina Mango. Ze gaat met het nummer La Noia optreden in Zweden. Mango is samen met de acts van Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk favoriet bij de bookmakers.

In totaal hebben nu 21 van de 37 deelnemende landen bekendgemaakt welke artiesten in Zweden op zullen gaan treden. De finale is op 11 mei.

