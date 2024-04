Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie Hilbrand in talkshow in gesprek met ‘housewives’ die sneer gaven op haar uiterlijk

Recentelijk kon talkshowpresentatrice Sophie Hilbrand rekenen op een sneer van realitysterren Tamara Elbaz en Maria Tailor in een podcast. „Ze ziet eruit alsof ze al 20 jaar geleden is gestorven”, klonk het. Nu zitten de dames aan tafel bij Hilbrand in Sophie & Jeroen, en zijn de meningen verdeeld.

„De Real Housewives of Amsterdam zijn niet echt te spreken over mijn uiterlijk”, trapt Hilbrand af in de uitzending van gisteravond.

Sophie & Jeroen over belediging

Tamara Elbaz zei in de podcast #GeenFilter tegen Maria Tailor en Farja Farvardin dat ze „wel eens screenshots maakt van Sophie Hilbrand en die stuur ik dan door naar mensen”. „Waarom zie je er zo uit?”, vraagt Elbaz zich af in de podcast terwijl er hard gelachen wordt. Elbaz zegt van zichzelf te weten dat ze eruit ziet als „een karikatuur, maar ik zie er wel representatief uit”.

„Sophie Hilbrand ziet eruit alsof ze al 20 jaar geleden is gestorven en aan het ontbinden is”, is de uitspraak waar op sociale media veel op gereageerd werd afgelopen week.

Opmerking waait niet over

Het fragment kwam talloze keren Hilbrands kant op, „maar ik vind het heel leuk om over dit onderwerp, over ouder worden en schoonheid, met jullie te praten”. Maar zo makkelijk laten de gasten aan tafel de sneer niet overwaaien. Roxanne Knetemann laat direct weten het „gemeen” te vinden.

Is het geen tijd om sorry te zeggen? Die gedachte klinkt aan tafel bij Sophie & Jeroen, maar van Hilbrand „hoeft dat eigenlijk niet”. Olcay Gulzen zou „wakker liggen” van zo’n uitspraak van de dames. Maria Tailor zegt de mening van Elbaz niet te delen.



“Sophie Hilbrand ziet eruit alsof ze al 20 jaar geleden is gestorven en aan het ontbinden is”, aldus Tamara Elbaz tegen Maria Tailor en Farja Farvardin in de podcast #GeenFilter. Vanavond schoven zij aan en waren aan tafel de meningen verdeeld. #SophieEnJeroen pic.twitter.com/BXQPq3qP4t — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) April 12, 2024

Belediging over Hilbrand inzetten als verdienmodel

„Ik ben een halve vent”, verklaart Elbaz, omdat ze alleenstaande moeder is. „En de enige manier om ons vrouwen een beetje te onderscheiden van mannen is om onze vrouwelijkheid te vieren.” „Ik heb drie hyena’s uitgenodigd”, zegt Hilbrand als na die uitspraak de aanwezige tafelgasten met weerwoorden komen.

Annefleur Schipper heeft het moeilijk met zo’n belediging in te zetten als verdienmodel. „Kleine kinderen zien dit ook online.” Tailor wil het even toelichten. „We maken veel grappen over elkaar en mensen in onze omgeving. We zijn de fout in gegaan door iemand erbij te betrekken die niet in onze omgeving zit. We hebben een discussie gehad over het plaatsen van het fragment.”

‘Foto’s van jou zijn op slechte momenten genomen’

Elbaz snapt nu „dat het best onaardig overkomt”. „Ik ga er gemakshalve vanuit dat iemand anders net zo sterk tegen onaardige reacties staat als ik.” „Maar dit is toch een omgangsvorm waar we niet naartoe willen?”, vraagt Knetemann zich af.

De discussie gaat gestaag door. „Hoe je er nu uitziet vind ik prachtig”, aldus Elbaz over Hilbrand. „Maar de foto’s van jou zonder make-up zijn gewoon op slechte momenten genomen, denk ik dan.” Al met al zouden vrouwen elkaar niet naar beneden moeten halen als het gaat om uiterlijk, vindt het meerendeel van de aanwezigen bij Sophie & Jeroen.

De discussie eindigt op een vrolijke noot met een hilarisch fragment uit de podcast van Elbaz en Tailor over ‘de grote boodschap doen’ tijdens een relatie.

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

