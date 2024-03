Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lyrische reacties na eerste liveoptreden Joost Klein: ‘Hij maakt echt een goede kans’

Joost Klein heeft gisteravond het nummer Europapa voor het allereerst live ten gehore gebracht in 013 in Tilburg. De 26-jarige artiest trapte zijn optreden in de concertzaal af met zijn inzending voor het Eurovisie Songfestival. Hoewel eigen opnames ten strengste verboden waren en zelf oordelen er dus (nog) niet in zit, kunnen we uit de lovende reacties opmaken dat het één groot feest was.

Later zong Klein het lied nog een keer, toen hij in het midden van de zaal stond.

Optreden Joost Klein in 013

Bij de show werd streng opgetreden tegen smartphones en andere opname-apparatuur dat publiek bij zich had. De ruim 3000 bezoekers van het concert moesten van tevoren hun smartphone en/of smartwatch inleveren. Ook het personeel van 013 mocht tijdens het optreden geen mobieltje bij zich dragen of pakken. Dit gebeurt niet bij elk concert. Klein staat vanavond ook in 013 en dan geldt de restrictie niet.

De act is overigens wel opgenomen door meerdere camera’s, maar een woordvoerder van AVROTROS heeft laten weten dat de opnames „voor Joost zelf zijn” en niet voor zijn songfestivalact. Tijdens deze uitvoering had Klein zingende en dansende bezoekers om zich heen. Overigens gaf Klein in Tilburg niets prijs van zijn act in Malmö met het optreden. Klein zong het lied zonder speciale effecten.

Vanwege de veiligheidsmaatregelen moest het publiek lang wachten en begon het concert zeker een half uur later. Er stond voor aanvang van de show een lange rij voor 013. De eerste fans stonden gisterochtend al in de rij. Klein vroeg bij aanvang van de show vergeving en kreeg dat ook van het enthousiaste publiek.

Lovende reacties

Volgens het Algemeen Dagblad werd het lied door de zaal met groot enthousiasme ontvangen. Songfestivalkenner GJ Kooijman was erbij en zei in Goedemorgen Nederland op NPO 1: „Wat een energie kwam er vanaf dat podium. Hij heeft een live video opgenomen met alle fans en dat was één groot feest.”

„Joost stond op een gegeven moment midden in de zaal met een grote cirkel van fans om zich heen. Er ontstond een flinke ‘moshpit’, waarin hij boven het publiek werd verheven door zijn fans. Dat is met tien verschillende camera’s opgenomen.”

Kooijman legt uit wat Klein zo magisch maakt. „Dat hij een diepere laag poëzie brengt op een manier en bij een muziekstijl die we niet gewend zijn. Dat gaat hem helpen op het songfestival. Ook zijn eerlijkheid, openheid, creativiteit en het feit dat hij zich helemaal aan jongeren kan binden. Ik denk dat hij echt een goede kans maakt.”

Ook op X zijn fans lyrisch. „Sodeju, geweldig concert van Joost Klein bijgewoond in Poppodium 013, schrijft een bezoeker. „Die gast brengt feest, harmonie en liefde ineen! Eurovision 2024 here’s your winner! Iedereen kan Joost gebruiken in zijn leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik was daarbij hé 🤘 WTF wat een show 🥳 Drie keer #Europapa 🤸‍♂️ Drie keer 🔥 #12points #tothenetherlands https://t.co/xBtUvvUFEx — Karin Elise 🦇 (@Kiwivogeltje) March 14, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is bijna zonde dat Europa maar 3 minuten Joost Klein krijgt. Want het was 90 minuten energie, poëzie en spannend qua show. En heel tof dat hij straks heel veel nieuwe kijkers (zijn eigen fans) 31 tot 36 andere liedjes laat ontdekken en de kracht van Eurovisie. — GJ Kooijman (@gjkooijman) March 14, 2024

Reacties