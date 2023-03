Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stefano Keizers is nu ‘Donny Ronny’ en pakt de verkiezingsposters hard aan, met de nodige humor

Nee, niet Sjonnie of Tonny, maar Donny Ronny. Dat is de nieuwe naam van de artiest die voorheen bekend was als Stefano Keizers. Bij de talkshow Humberto Op Zondag legde hij uit waarom én nam hij de tijd om wat verkiezingsposters op de hak te nemen.

Donny Ronny, formerly known as Stefano Keizers, is onder meer bekend van zijn deelname aan programma’s zoals Het Perfecte Plaatje en De Verraders. Onlangs kwam hij nog breed in het nieuws door zijn deelname aan de nieuwe tv-show LOL: Last One Laughing.

Donny Ronny in plaats van Stefano Keizers ‘voor het volk’

Misschien komt de nieuwe naam in eerste instantie als een verrassing, maar Ronny is niet de enige artiest die besluit anders aangesproken te willen worden. Zo veranderde de Amerikaanse rapper Kanye West zijn naam in 2018 nog in Ye West.

Wanneer Humberto Donny Ronny aankondigt, vraagt de presentator gelijk waar de nieuwe naam vandaan komt. „Ik wilde een naam hebben voor het volk. Donny Ronny is iemand voor iedereen”, legt de 35-jarige komiek uit. Een andere reden zou volgens hem zijn dat het een makkelijke naam is die goed in het gehoor ligt.

Over verkiezingsposter: ‘Dit straalt toch een of andere kernramp uit’

Leuk en aardig zo’n nieuwe naam, maar Donny Ronny is niet alleen daarvoor naar de studio gekomen. Aangezien de verkiezingen voor de deur staan, besluit hij een aantal verkiezingsposters onder de loep te nemen. Daar komt de nodige humor bij kijken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Donny Ronny's commentaar op de verkiezingsposters is de perfecte mix van humor en kritische analyse. — Robin Draastens (@RobinDraastens) March 13, 2023

„Politieke verkiezingen zijn elke keer weer een enorme bron aan lelijke grafische vormgeving”, begint Donny wanneer hij het podium betreedt. Het duurt niet lang voordat hij op stoom is. De ene na de andere poster moet het ontgelden. Zo zou de slogan ‘Iedere dag BBBeter’ van de Boer Burger Beweging kinken als „een heel onzeker iemand.”

Dat was nog mild in vergelijking met de andere posters waar hij zijn zegje over doet. Zo zet hij veel vraagtekens bij die van Gemeentebelangen Drenthe – Overijsel. „Ik heb heel lang moeten kijken om te zien of dit wel een verkiezingsposter is. Ik weet niet wat ze hier precies mee proberen uit te drukken”, begint hij. De genadeklap volgt wanneer hij zegt: „Het is levensgevaarlijk ook als je dit op een abri langs de snelweg hangt. Je rijdt je dood voordat je het hebt gelezen.” De gekozen tint groen op de poster van Groenlinks doet pijn aan de ogen van Ronny. Daarom kan ook deze niet onbesproken blijven. „Dit is toch geen natuurlijke groene kleur. Dit straalt toch een of andere kernramp uit.”

Donny nam het heft in eigen handen en maakte zelf ook een paar posters. Deze riepen veel hilariteit op bij de tafelgasten. Vooral om een foto waar hij een hap neemt uit een broodje met daarin een plastic waterfles wordt veel gelachen.

Je kunt Humberto Op Zondag terugkijken via RTLXL.