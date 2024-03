Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vinden ‘we’ van Joost Kleins Europapa: ‘Gabberen en ontroeren’

De kogel is door de kerk. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival in Zweden met zijn liedje Europapa. En daar wordt natuurlijk veelvuldig op gereageerd.

Joost Klein presenteerde gistermiddag bij Arjen Lubach zijn nieuwe liedje, waarmee hij naar het Songfestival gaat. In een blauw pak met gigantische schoudervullingen beklimt hij straks het podium in Malmö.

Joost Klein met Europapa naar Songfestival

Het liedje van Klein is nogal wat. Een combinatie van humoristische teksten, aanstekelijke feestmuziek en nog een dosis Happy Hardcore. Aan het eind van het liedje haalt de zanger in een rustiger stuk zijn vader aan. De ouders van Klein zijn beiden overleden. Zijn vader leerde hem dat de wereld geen grenzen heeft en dat grenzen zijn bedacht door mensen. „En dan kun jij de wereld ook bedenken”, sprak Klein bij Lubach uit.

Aan tafel bij Vandaag Inside werd gereageerd op Europapa. En Johan Derksen vond het helemaal niks. „Ik hou van goede wijn en dit is priklimonade. Deze bullshit wil ik niets mee te maken hebben. Je schaamt je dood dat hij Nederland vertegenwoordigt.” Maar VI-gezichten Wilfred Genee, Rutger Castricum en Raymond Mens vinden Europapa wel leuk.

Nederland reageert op nummer

Gerard Joling reageerde in RTL Boulevard ook op het Songfestival-nummer. Joling is eveneens enthousiast over het liedje. Volgens hem zit er namelijk een verhaal in. En Joling benadrukt dat Klein een nummer 1-hit heeft gehad in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. „Dan sta je al 2-0 voor.” Volgens de zanger slaat de jeugd hier op aan. „Het is al tien keer beter dan die twee plumppuddingen van vorig jaar”, aldus Joling. Joling sprak zich ook uit over de afgelaste theatertour van Gordon.

De videoclip van Europapa is op YouTube ruim anderhalf miljoen keer bekeken. Op social media reageren een hoop Nederlanders op het liedje. En hoewel niet iedereen dit genre kan volgen, slaat het liedje ook bij een hoop mensen aan. De 90s-sfeer en Happy Hardcore doen het kennelijk goed bij een groep Nederlanders. En hoewel op X ook klinkt dat Klein „geen muziek” maakt en we „herrie” naar Zweden sturen. Lijkt het overgrote deel de humor hier wel van in te zien en het ook best een lekker nummertje te vinden.

Donderdag 9 mei staat Klein in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stiekem vind ik Europapa best geinig. Ik zie met een knipoog een mooie boodschap van verbinding en kansen. En… Hakkuh!!! #Europapa #JoostKlein #Eurovision2024 #Netherlands🇳🇱 pic.twitter.com/flP7zLHMlt — Fenna (@PostvanFenna) February 29, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij staat hier op repeat. Leukste inzending ever #joostklein pic.twitter.com/pQzABesvUO — Liza Leijenhorst (@LizaLeijenhorst) February 29, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tot voor kort was ik een Boomer want ik kende #joostklein niet. Gabberen en ontroeren. Ik ben fan. Het is een wereld zonder grenzen. 🙌 pic.twitter.com/89pKIe0rhm — Sascha Janssen 🎸 (@SaschaJanssen) February 29, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WELKOM IN EUROPA BLIJF HIER TOT IK DOODGA

EUROPAPA

EUROPAPA

WELKOM IN EUROPA BLIJF HIER TOT IK DOODGA

EUROPAPA

EUROPAPA

Ik vind ‘m geinig. #JoostKlein #EurovisieSongfestival pic.twitter.com/a2aCWHCaBZ — Sacha (@SesjoeKetesjoe) March 1, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met m’n 13-jarige zoon (die hele dag ‘90’s muziek draait) plat voor première van #europapa van #joostklein. 1e keer dat ik serieus emotioneel wordt van happy hardcore 🥹. I love it 🇳🇱 #Eurovision pic.twitter.com/1oxuZpVsis — Douwe Boersma (@douweboe25) February 29, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik werd heel vrolijk van het liedje van #JoostKlein en toen het bijna af was moest ik een beetje huilen.

Goed liedje? Geen idee.

Slecht liedje? Nee.

Maar het is lang geleden dat iets me zo geraakt heeft op meerdere manieren, dus misschien zegt dat iets. pic.twitter.com/kbaDlT6eLK — André Evers 💙💛 (@blikkenvanger) February 29, 2024

Reacties