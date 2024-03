Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze presentatoren verdienen tegenwoordig het meest (en het zijn allemaal vrouwen)

Macro Louwerens, beter bekend als ‘directeurtje’, doet een boekje open over de salarissen van presentatoren. Maar welke tv-gezichten verdienen de meeste centen? Kennelijk steken een aantal daar met kop en schouders bovenuit.

Louwerens is voormalig zenderdirecteur van Talpa. Vandaar dat VI-gezichten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hem de titel ‘directeurtje’ toeschreven. Recent schoof Louwerens nog aan bij De Slimste Mens, waar hij een nogal bijzondere onthulling deed.

Salaris presentatoren veranderd

Tegenover RTL Boulevard vertelt Louwerens over de contractonderhandeling met de VI-gezichten. En hij snijdt daarna aan wat de gemiddelde presentator tegenwoordig verdient. De salarissen zijn namelijk wel iets veranderd de afgelopen jaren. De concurrentiestrijd tussen SBS6 en RTL draagt daaraan bij en daarnaast bleek dat tv-sterren tegenwoordig niet meer zozeer de kijkcijfers bepalen.

„Het modaal inkomen in Nederland is iets van 35.000 euro. Daar zitten 99 van 100 presentatoren, ook bij de NPO, dik boven. Medelijden hoeven we nog lang niet te hebben”, aldus Louwerens.

Best verdienende presentatoren zijn vrouwen

De Nederlandse vrouwelijke presentatoren doen het momenteel het best qua salaris, vertelt mediadeskundige Rob Goossens bij RTL Boulevard. Linda de Mol, Wendy van Dijk en Chantal Janzen domineren de top 3. Dat komt door oudere contracten die zij in de concurrentiestrijd tussen de zenders afsloten.

De Mol werd door haar broer John de Mol namelijk van RTL naar Talpa gehaald en zij hield daar een aardig zakcentje aan over. Wendy van Dijk onderhandelde met haar eigen man Erland Galjaard over over haar salaris, hoewel dat contract binnenkort wel afloopt. En Janzen profiteerde daar weer van, door met RTL te onderhandelen toen De Mol vertrok en alle programma’s die De Mol presenteerde een nieuwe presentator nodig hadden.

Welke mannelijke tv-gezichten verdienen meest?

Hoewel de vrouwen er dus met de grootste zak geld vandoor gaan, zijn het onder de mannelijke televisiegezichten Martien Meiland en het VI-trio die flink verdienen.

Meiland had een luxe onderhandelingspositie doordat de programma’s met De Meilandjes het grote succes van SBS waren. En de VI-heren zijn tegenwoordig de belangrijke spelers van de zender.

En wie gaan er de komende tijd op achteruit? Goossens noemt Rob Kemps, Jeroen van der Boom, Winston Gerschtanowitz en Gordon op vanwege aflopende contracten. Gordon verdiende kennelijk vijf jaar lang drie miljoen euro per jaar.

Je kijkt RTL Boulevard terug via Videoland.

