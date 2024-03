Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Binnen drie weken kocht ik een huis’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 28-jarige Jeffrey, die dankzij een toevalstreffer binnen drie weken een koopwoning kocht.

Naam: Jeffrey

Beroep: full stack developer/pcb manufacturer (software engineer)

Woonsituatie: koopwoning samen met partner

Netto maandsalaris: zo’n 2500 euro netto

Jeffrey en zijn partner waren op zoek naar een koophuis en schoten snel raak. Drie weken na het starten van de zoektocht kochten ze in 2022 hun huidige koopwoning. Een klushuis: „Anderen konden daar toch lastig doorheen kijken.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Thuis werd er niet echt over geld gesproken. Er werd af en toe gezegd dat je moest sparen voor later, maar ik was jong en eigenwijs. Uiteindelijk heb ik zelf moeten leren met geld om te gaan. Ik kom uit een heel heel normaal gezin met twee kinderen en ouders die nog bij elkaar zijn. Niet alles kon, maar we hadden het niet slecht. We gingen af en toe op vakantie in Nederland.”

Hoe heb je geleerd met geld om te gaan?

„Even tegen de lamp lopen en uiteindelijk inzien dat het anders moet. Ik deed heel veel aankopen online en op een gegeven moment kom je jezelf dan tegen. Ik ging meer nadenken over de toekomst en als ik iets wilde bereiken, moest ik minder uitgeven. Ik ben een techneut en ik koop graag elektrisch spul online. In die tijd bleef er dan vaak maar zo’n 50 euro per maand over. Dat was niet genoeg. Toen ben ik gaan schakelen; wat kan er anders?”

Hoe heb je die verandering in gang gezet?

„Dat heb ik eigenlijk pas kort geleden gedaan, zo rond mijn 21ste ben ik andere keuzes gaan maken. Ik kreeg een relatie en dan ga je samen kijken naar de toekomst. Samen hebben we een overzicht gemaakt in Excel van alle inkomsten en uitgaven. Wat kan wel, wat kan niet? Ik heb bijvoorbeeld een paard. Die stalling kostte 450 euro per maand. Die heb ik toch moeten overstallen naar de boerderij van mijn ouders. Dat scheelt een hoop geld.”

De stalling voor mijn paard kostte me 450 euro per maand.

„En bijvoorbeeld de abonnementskosten konden flink naar beneden. Dat is een sluwe moordenaar. Een abonnement is zo afgesloten en Netflix kostte dan 23 euro per maand. Dat is ‘maar 23 euro’, maar in een jaaroverzicht is dat toch een hoop geld. En heb je het nodig? Niet echt. Dat overzicht is echt cruciaal geweest.”

Wanneer ben je voor het eerst zelf geld gaan verdienen?

„Op mijn 14e had ik een krantenwijk en vanaf mijn 16e ben ik ander werk gaan doen. Ik heb mbo basis gedaan, niveau 2, maar eigenlijk hoorde ik op de havo thuis. Later heb ik nog een opleiding autotechnicus gedaan. Ik had geen zin in school. Uiteindelijk ben ik autodidact gaan programmeren, ik heb mezelf alles aangeleerd, buiten twee kleine cursussen om. Nu werk ik in het familiebedrijf van mijn vader en oom.”

Hoe kijk je nu zelf naar geld?

„Zonder geld kom je er niet in deze wereld, in die zin is het een levensbehoefte.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Eén keer kwam ik op een punt dat ik betalingsherinneringen kreeg. Dat kwam vooral omdat ik te laks was om naar facturen te kijken. Nu betaal ik direct alles wat er binnenkomt.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, dat maakt het makkelijk om klappen op te vangen. Wij storten iedere maand een bedrag op de spaarrekening. Praktisch gezien is alle apparatuur die we nu hebben redelijk nieuw, maar als er over een jaar of 5 wat vervangen moet worden, dan is dat geen probleem.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Eindstand maakt geld niet altijd gelukkig, maar het maakt het wel makkelijker. Daardoor is ook alles makkelijker te bekostigen, wat wellicht wel weer gelukkiger maakt. Maar wie het breed heeft, laat het breed hangen. Je gaat ook weer leven naar het extra geld.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, eens. Als ik mensen uit de brand kan helpen en dat zijn mensen die voor mij paraat staan, dan is dat geen probleem. En als ik iemand mee uiteten vraag, dan zijn de kosten voor mij.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ja en nee. Geluk is niet te koop. Maar je eigen huis, de hele beestenboel, dat moet je kopen met geld. Dus dan is geluk wel weer te koop.”

