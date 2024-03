Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 10 best betaalde mbo-banen en het maximale salaris (tot 6000 euro)

Het middelbaar beroepsonderwijs is gelukkig weer populair aan het worden. Maar met welke banen die alleen een mbo-opleiding vereisen verdien je het hoogste salaris? Een overzicht met de best betaalde mbo-banen van afgelopen jaar.

In 2023 kwamen er maar liefst 1,6 miljoen nieuwe vacatures bij. De vraag naar werknemers is al tijden groter dan het aanbod. Arbeidstekorten alom. En dat biedt kansen om een fors salaris te onderhandelen, of je nou van het wo, hbo of mbo komt.

De best betaalde mbo-banen

Werknemers met een mbo-diploma zijn geliefder en gewilder dan ooit op de huidige arbeidsmarkt. Vooral in bepaalde sectoren en functies zijn de tekorten zodanig groot, dat de salarissen oplopen. Zo is er een enorme behoefte aan technisch personeel, dat iets kan met de handen. In de onderstaande tabel zie je de bestbetaalde mbo-banen in 2023, op basis van sollicitatiewebsite Beaks.

Beroep Bruto maandsalaris 1. Technisch tekenaar tot 6000 euro 2. Sales vertegenwoordiger tot 6000 euro 3. Procesoperator tot 4200 euro 4. Manager tot 4000 euro 5. System Engineer tot 4000 euro 6. Accountmanager tot 3950 euro 7. Aannemer of opzichter in de bouw tot 3800 euro 8. Monteur tot 3500 euro 9. Virtual Assistant tot 3300 euro 10. IT Helpdesk tot 3000 euro

Technisch tekenen en verkopen

Als je creatief bent en thuis in de techniek, dan is doorstuderen na het mbo helemaal niet nodig. Met name in de bouw zijn technisch tekenaars hard nodig. Het salaris loopt daardoor op tot 6000 euro per maand. Met je handen werken, en nog goed verdienen ook. Kan niet beter.

In de sales is je opleidingsniveau in veel gevallen niet zo relevant. Je moet gewoon iets kunnen verkopen. Als dat lukt, dan loopt je salaris snel op. Met name dankzij bonusstructuren is er in deze wereld een hoop geld te verdienen.

Het maximale salaris in de praktijk

De weergegeven salarissen zijn indicaties. Natuurlijk kunnen de inkomens in werkelijkheid lager beginnen of verder oplopen als je de nodige ervaring op zak hebt of extra interne cursussen volgt. Daarnaast verdienen steeds meer afgestudeerde mbo’ers hun brood als zzp’er. Ga jij bijvoorbeeld ondernemen als monteur? Dan is de kans aannemelijk dat je meer verdient dan de genoemde 3500 euro per maand.

Dat er met een mbo-diploma genoeg mogelijkheden zijn op de huidige arbeidsmarkt om een goed salaris te verdienen, staat in ieder geval buiten kijf. En natuurlijk draait niet alles om geld. Zo volgden Royston Drenthe en Eric Corton recentelijk een mbo-opleiding om andere mensen te helpen, in de zorg. Helaas liggen in deze sector de lonen nog altijd relatief laag.

Vorige Volgende

Reacties