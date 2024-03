Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit inkomen heb je nodig als je een gemiddelde woning wil kopen

Om een gemiddelde woning in Nederland te kopen tegen de prijs van 452.000 euro, is een jaarinkomen van 95.000 euro nodig. Dat heeft marktonderzoeker Calcasa berekend, die daarbij de nieuwe leennormen die sinds begin dit jaar van kracht zijn, heeft meegenomen. De onderzoekers zien bovendien grote verschillen tussen soorten woningen en gemeenten.

De nieuwe leennormen voor hypotheken zijn onder meer voordelig voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, stelt Calcasa. Zo zijn daarvoor extra hypotheekmogelijkheden tot een bedrag van 50.000 euro, wat afhangt van het energielabel van de woning. Daarnaast geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar sinds begin dit jaar een vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor woningen tot 510.000 euro.

Op basis van onder andere deze normen heeft Calcasa berekend welk brutojaarinkomen nodig is om een gemiddelde woning in Nederland te kopen. Daarbij is de marktonderzoeker uitgegaan van een hypotheekrente van 3,75 procent zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en 3,25 procent met NHG. De NHG biedt een vangnet als de huizenprijzen dalen en zorgt ervoor dat kopers een lagere rente kunnen krijgen. Verder werd uitgegaan van een gezin met twee verdieners zonder studieschuld, een woning met energielabel E, F, of G en zonder inleg van eigen geld.

Kosten

Huishoudens met een jaarinkomen van iets meer dan 80.000 euro kunnen een appartement of tussenwoning financieren, stelt Calcasa. Voor een hoekwoning is verder 86.000 euro aan inkomen nodig, voor een twee-onder-een-kapwoning 95.000 euro. Voor een vrijstaande woning moeten tweeverdieners samen het meest verdienen, namelijk 124.000 euro op jaarbasis.

De gemeenten Bloemendaal, Laren en Blaricum voeren de lijst aan van minst betaalbare woningen. Daar ligt de gemiddelde woningwaarde boven de 1 miljoen euro. Om die te kunnen financieren is een jaarinkomen van ruim 200.000 euro nodig. Amsterdam is van de vier grote steden het duurst. Daar is een jaarinkomen nodig van 120.000 euro om een gemiddelde woning te kunnen financieren. Mensen die zoeken naar een woning in het Groningse Pekela of het Limburgse Heerlen of Kerkrade hebben aan een brutojaarinkomen van 60.000 euro voldoende.

ANP

