Kabinet wil ‘moeder’ bevolkingsregister vervangen door ‘ouder uit wie het kind geboren is’

Het kabinet wil het woord ‘moeder’ in het bevolkingsregister vervangen door ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Mede doordat het kabinet niet al te lang terug een ander standpunt hierover innam.

De wereld verandert en dat betekent dat ook sommige woorden en taalgebruik veranderen. En daarover zijn de meningen verdeeld. Want waar sommigen pleiten voor het gebruik van onzijdige woorden, genderneutrale voornaamwoorden als ‘hen’ en ‘die’ en uitspreken dat er meerdere genders en geslachten zijn, vinden anderen deze ‘woke’-denkwijze nonsens.

‘Moeder’ naar ‘ouder uit wie het kind geboren is’

Waarschijnlijk zal dit nieuws dan ook weer de nodige reacties opleveren. Het kabinet wil namelijk het woord ‘moeder’ in het bevolkingsregister vervangen door ‘ouder uit wie het kind geboren is’. Het AD schrijft vandaag over die wijziging.

De SGP is boos over dat besluit. SGP-kamerlid André Flach kaart aan dat een ‘uiterst gevoelige wijziging’ door het kabinet wordt ‘weggemoffeld’. Wat Flach daarmee bedoelt? De wijziging van het woord ‘moeder’ valt namelijk onder een verzamelwet. Een wet waarmee meerdere wijzigingen in bestaande wetten kunnen worden gedaan. In dit geval worden vooral verschrijvingen, gebreken of onjuiste verwijzingen in wetten veranderd.

SGP boos over wijziging in wet

De ambtenaren schreven aan demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken dat de technische wijzigingen waarschijnlijk niet tot veel discussie zou leiden in de Kamer.

Maar de SGP denkt daar anders over. „Het is buitengewoon kwalijk dat de regering deze aanpassing in een verzamelwet heeft verstopt”, aldus Flach.

Kabinet dacht eerst anders over wijziging

In 2022 werd aan het besluit burgerlijke stand een eerste wijziging gedaan, bedoeld voor transgender personen die een kind krijgen. Zo iemand heeft dan wel de biologische geslachtskenmerken van een vrouw, maar staat als man geregistreerd. De aanpassing zorgde ervoor dat er op de geboorteakte dan ‘ouder uit wie het kind is geboren’ stond.

Toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) concludeerde destijds dat het afstammingsrecht niet verder aangepast hoefde te worden. Dit omdat volgens hem de ouder uit wie het kind geboren wordt, in vrijwel alle gevallen een vrouw is.

‘Sekseneutrale terminologie’ in de Wet basisregistratie

Maar daar lijkt nu een andere visie op te zijn. Want het kabinet pleit dus voor een ‘sekseneutrale terminologie’ in de Wet basisregistratie. Volgens Flach botst die aanpak met eerdere uitspraken van het kabinet.

Want in 2021 schreef het kabinet nog dat het schrappen van aanduidingen als ‘moeder’ of ‘vader’ niet wenselijk is. Dit omdat het woord ‘moeder’ voor veel ouders van betekenis is. Flach begrijp niet waarom deze aanduiding nu voor een grote groep geschrapt wordt, terwijl er voor de transgender personen al een oplossing is.

De SGP heeft Kamervragen gesteld. Daarom kon het ministerie van Binnenlandse Zaken geen reactie geven aan het AD.

