Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Directeurtje’ Marco Louwerens in Slimste Mens eerlijk over knuffeltje: ‘Weet niet of dit verstandig is om te zeggen’

Oud-Talpa directeur Marco Louwerens vertoeft momenteel op de spelersstoel van De Slimste Mens. En daar biechtte hij eerlijk iets op over zijn knuffeltje.

Louwerens zwaaide bij Talpa af als directeur. Aan de tafel van Vandaag Inside werd Louwerens voorheen regelmatig genoemd. VI-gezichten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp nrapten maar al te graag over hun ‘directeurtje’. In december verscheen Louwerens nog in de VI-studio als grofgebekte Sinterklaas.

Oud-Talpa-directeur Marco Louwerens in Slimste Mens

Maar zijn Talpa-era zit er inmiddels op. En nu is hij te zien als kandidaat bij De Slimste Mens, waar hij het behoorlijk goed doet. Hij zit namelijk in de finaleweek van van het programma. En morgen wordt dan ook bekend wie zichzelf de 23ste ‘Slimste Mens van Nederland’ mag noemen.

Louwerens nam het op tegen Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing en cabaretier Tim Hartog. Presentator Philip Freriks stelde hen een vraag over een zogenoemde ‘arctofiel’. Maar zowel Louwerens, Sitalsing en Hartog hadden geen idee waar de presentator het over had.

‘Directeurtje’ over knuffeltje

Freriks legde uit dat een ‘arctofiel’ een liefhebber van teddyberen is. Daarna vroeg hij de oud-Talpa-directeur of hij zich daarin herkende. En daar deed ‘directeurtje’ een eerlijke onthulling. „Nou, ik weet niet of het verstandig is om dit te zeggen, maar ik heb nog steeds een kikkertje. Dat ligt nog steeds, na 57 jaar, naast mijn bed. Héél af en toe, als ik me rot voel of klote voel, dan wil ik hem nog wel eens naast mijn kussen leggen.”

Louwerens belandde uiteindelijk in de finale tegen Sitalsing. Hartog wist op het nippertje de hoogste score te halen. De Volkskrant-columniste maakte namelijk een ontactische fout. En daardoor wist Louwerens de finale te winnen en blijft hij in de race om ‘De Slimste van Nederland te’ worden.

Vandaag neemt hij het, samen met Hartog op tegen acteur Joes Brauers.

Je kijkt de Slimste Mens terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties