Wie wordt tijdelijk premier bij vertrek Rutte naar NAVO? Ankie Broekers-Knol over ‘persoonlijke favoriet’ bij Op1

Er is veel te doen om de formatie. Ook volgende week blijft informateur Kim Putters proberen de partijen die een rechts kabinet mogelijk kunnen maken op één lijn te krijgen. Maar mocht demissionair premier Rutte al vertrekken naar een positie bij de NAVO, wie neemt zijn plaats dan tijdelijk in?

Ankie Broekers-Knol speculeert erover in Op1, en heeft een bepaalde naam al snel genoemd.

Op1 over vooraanstaande vrouwen in de politiek

In de rubriek Haagse Historie vertelt Broekers-Knol bij Op1 over vooraanstaande vrouwen in de politiek, en er wordt daarbij eindigt met de vraag of het handig is om Dilan Yesilgöz, vanwege de formatie, tijdelijk aan te stellen als premier.

„Als we op een gegeven moment een echt kabinet hebben”, begint Broekers-Knol, „dan zijn alle kansen daar voor. En ik denk dat ze het ook zou kunnen, ik zeg alleen… op dit moment, stel je voor dat Rutte volgende week secretaris-generaal wordt van de NAVO, dan vind ik het voor de formatie niet heel erg handig.”

Persoonlijke favoriet Broekers-Knol

De voormalig voorzitter van de Eerste Kamer legt uit waarom. „Het is niet handig om één van de onderhandelende partijen op de minister presidentspost te zetten. Dan gaat het evenwicht weg. Dat denk ik.”

Wie moet het dan doen, tijdelijk de rol als premier vervullen, vraagt Op1-presentator Sven Kockelmann zich af. „Ik heb natuurlijk een persoonlijke favoriet”, begint Broekers-Knol. „Maar dan zullen jullie wel denken: ‘daar heb je haar weer’.” Het moet in ieder geval iemand zijn die „gezag” heeft, die „overwicht” heeft en ook „senioriteit” heeft.

‘Ik noteer het’

„Oh, daar komt ‘ie”, aldus politiek journalist Thomas van Groningen die in spanning op het antwoord wacht. Als het aan Broekers-Knol ligt zou Johan Remkes die rol moet vullen.

„Dat meen ik serieus”, verklaart ze. „Ik denk dat het met zo iemand, voor een tijdelijke positie van een paar maanden, hopelijk dan, best kan. Hij heeft de eigenschappen die belangrijk zijn en heeft aan de wortels gestaan van Rutte IV. Hij weet hoe het in elkaar steekt.”

Van Groningen merkt op dat het de „tweede week op rij” is dat een „prominente VVD’er zijn naam noemt”. „Ik noteer het maar even.”

Op1 terugkijken kan via NPO Start.

