Philips-kleinzoon (92) werd relatiecoach en geeft belangrijke tip bij Op1

Met het Philips-imperium op je schouders op 92-jarige leeftijd nog elke dag werken als relatiecoach? Dat pad bewandelt Anton Philips, kleinzoon van de oprichter van Philips. Hij schuift aan bij Op1 en doet een boekje open over de tips die hij koppels die hij ziet, geeft.

Hoe relaties nou precies in elkaar steken, wat werkt en wat niet, dat is voor velen een mysterie. Wanneer is het bijvoorbeeld slecht om ruzie te maken, en wanneer is het eigenlijk wel even fijn? En wat te zeggen van steeds opduikende dating-trends of mensen die maar niet over hun ex heenkomen? De 92-jarige Philips heeft wellicht een ouderwetse kijk op de liefde, maar volgens Op1-kijkers slaat hij de spijker op z’n kop.

Relatietip bij Op1: ‘Communiceer’

„Hoe houd je je relatie goed?”, wil Op1-presentator Tijs van den Brink van Philips weten. Daarop noemt de relatiecoach direct het allerbelangrijkste punt in een relatie: communicatie. „Daar begint het mee. Als mensen bij me komen, zet ik ze aan weerszijden van de tafel, met hun gezicht naar elkaar toe, en dan leer ik ze communiceren”, legt de 92-jarige uit.

„De gedachte is eigenlijk: als je het niet met elkaar eens bent, is het eigenlijk alsof je allebei op je eigen eiland zit.” In de studio klinkt wat gelach en gegiechel tijdens Philips’ uitleg, maar er komt ook een vraag: „Heeft u het idee dat mannen minder goed communiceren dan vrouwen, ziet u daar verschil in?” Maar volgens de relatiecoach is communiceren voor beide geslachten moeilijk.

Hij gaat terug naar zijn eilandjes-uitleg: „Wat ik ze leer is dit: als de één de ander vraagt om naar hem of haar te komen luisteren, is de enige taak van de ontvanger om al zijn overtuigingen thuis te laten.” Hij noemt ook dat je niet alleen moet luisteren, maar ook moet herhalen wat je gehoord hebt. Vaak is het in bijvoorbeeld ruzies zo dat geen van beide partners elkaar hoort, en ze door elkaar tetteren. Het kost misschien even moeite, maar door jezelf tijdelijk opzij te zetten en je partner aan te horen, kun je escalaties voorkomen.

