Er is wéér een nieuwe date-trend: contra-daten

Contra-daten? Wat? Ja, dat is wéér een nieuwe date-trend. Het idee achter contra-daten is dat je meer risico’s neemt en gaat daten met mensen waar je eigenlijk nooit op zou vallen.

Maar hoe gaat dat in zijn werk? En nog belangrijker: is het wel zinvol?

Het gros van de mensen heeft een bepaald type in hun achterhoofd als ze gaan daten. Dit is heel normaal, benadrukt relatie-expert Kathleen Callewaert tegen Het Laatste Nieuws. Maar door jezelf aan dit type „vast te klampen” maak je je vijver aan potentiële partners wél een stuk kleiner. „De meeste mensen houden vast aan hun voorkeuren en denken dat ze bij wijze van spreken al na twee minuten weten of iemand de juiste persoon is voor hen of niet. Dat is écht niet zo.”

Het vraagt namelijk soms tijd om een gezonde en duurzame relatie op te bouwen. Ook moet je soms „verder kijken dan weet je gewend bent”, voegt matchmaker Annemieke Dubois toe. Volgens haar vertrouwen we nog „te vaak op onze intuïtie”. „We gaan dan op ons gevoel en ons reptielenbrein af. Wees daar voorzichtig mee. Ben je wel zeker dat je weet wat goed voor je is?”, aldus Dubois.

„Ik zie regelmatig mensen die steeds bij hetzelfde type partner belanden, ook al is het geen goede match. Denk aan mannen die vaak op een jongere vrouw vallen of vrouwen die bad boys aantrekkelijk vinden. Dat voelt eerst altijd goed en bekend aan, maar uiteindelijk loopt het toch vaak verkeerd af.”

Willen en nodig hebben

Er is daarnaast ook een groot verschil tussen wat je wil en wat je nodig hebt tijdens het daten. „Het is vooral door die ‘wat wil ik’-mindset dat mensen telkens opnieuw vallen voor hetzelfde type.” Je voorkeuren vormen hierdoor een soort van muur. Met contra-daten breek je als het ware door deze muur heen.

Maar is dat wel zo zinvol? Relatietherapeute Vanessa Muyldermans twijfelt: „Want dan ben je jezelf wel aan het pushen en aan het forceren. Dat is niet de bedoeling. Het is belangrijker dat je eerst kritisch nadenkt over wat je nodig hebt om gelukkig te zijn in een relatie te kunnen staan en wat je daarvoor nodig hebt van een toekomstige partner. Alleen zo trek je de juiste mensen aan.”

Het doorbreken van dezelfde patronen – in het daten en in het algemeen – is alleen vaak moeilijk te veranderen. „Je moet vaak eerst goed tegen de lamp lopen voor je zoiets tegenstrijdig als contra-dating een kans zal geven. Het kan dat je daar gewoon nog niet klaar voor bent.”

