Bij Humberto over hongersnood in Gaza: ‘Mensen eten onkruid en diervoeding’

Volgens de VN-Mensenrechtenchef gebruikt Israël honger in de Gazastrook mogelijk als oorlogswapen. Al sinds begin oktober, toen het conflict losbarstte, is de situatie namelijk nijpend voor de mensen in Gaza. Noodhulp-specialist Sabine de Jong van UNICEF schoof gisteravond aan bij Humberto om het te hebben over de honger in Gaza.

Volker Türk van de VN wijst erop dat als het klopt dat Israël honger als wapen gebruikt, dit een oorlogsmisdaad is. De levering van voedsel en andere goederen wordt beperkt door Israël, dat alle vrachtwagens voor Gaza controleert.

Eind 2023 schoof Akram Khalil aan bij (toen nog) Khalid & Sophie. Hij zat wekenlang vast in Gaza en vertelde over de verschrikkingen die hij zag.

‘Mensen in Gaza eten onkruid en diervoeding’

Presentator Humberto Tan noemt een rapport van The IPC Famine Review Committee, waarin gesproken wordt over een hongersnood. „Wat is de situatie daar, als je het hebt over hongersnood?”, vraagt hij aan De Jong, verwijzend naar de mensen in Gaza. „Ik hoor over mensen die kruiden en gras plukken om te eten”, noemt hij. De Jong knikt. „Mensen hebben gewoon niks meer te eten. De hongersnood dreigt nu, blijkt uit het rapport dat vandaag is uitgekomen. De IPC heeft een aantal classificaties: wanneer is het erg, nog erger en wanneer is het heel erg? Gaza zit nu eigenlijk al in de vierde fase. Dat is de laatste fase voordat er gewoon een hongersnood is.”

„De IPC zegt zelf dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt, dat er nog nooit een compleet gebied was waar álle mensen zo weinig te eten hebben. Mensen eten inderdaad onkruid, cactussen, diervoeding, echt alles om maar aan eten te komen”, noemt De Jong. Humberto haalt aan dat Israël honger dus mogelijk gebruikt als wapen. De Jong: „Wat we in ieder geval zien, is dat de toegang wordt belemmerd. Dat is een bewuste keuze. Het is echt een keuze om kinderen te laten sterven aan honger, want je kunt het voorkomen door die toegang open te gooien.”

Talkshow Humberto bespreekt noodsituatie Gazastrook

UNICEF sprak met één van de hongerlijdende kinderen in Gaza, Youssef. „Hij probeert voedsel bij elkaar te zoeken voor zijn familie”, noemt Humberto. In de talkshow zien we beelden van een jongetje van rond de 12, die allerlei planten plukt, tussen de verwoeste gebouwen. „Ik ga vroeg weg en ben voor de middag terug, om bommen en kogels te vermijden”, zegt hij. Te zien is dat hij een bosje planten, eigenlijk gewoon onkruid, in z’n handen heeft. Hij weet het verschil tussen de planten: wat is eetbaar en wat niet? Zijn twee oudste broers zijn gedood, zijn vader is blind geworden en ook moeder raakte gewond. „Nu zorg ik voor het huis en probeer ik eten te vinden.”

Ook Ernst Suur, directeur van War Child, is aangeschoven bij Humberto. Hij zegt dat we er „zo snel mogelijk voor deze kinderen moeten zijn” als Humberto hem vraagt naar de effecten op de lange termijn. „We moeten plannen maken die over nú gaan, er moet een staakt-het-vuren komen. De grens moet open, er moet voedsel komen.” Er staan hulpverleners, psychologen en trucks met benodigdheden klaar aan de grens, maar die mogen de regio niet in.

„We proberen elke keer heel duidelijk te laten zien wat de gevolgen zijn als Gaza geen hulpmiddelen krijgt”, vertelt De Jong over hoe UNICEF en War Child de regio proberen binnen te komen. „We laten met feiten en cijfers, maar ook met emotie zien, dat dit voor een heel groot deel om kinderen gaat. Maar tot nu toe is het nog zonder het resultaat dat we zouden willen.” De deur blijft dus dicht, maar tegelijkertijd blijven de organisaties proberen. „Als wij er niet zijn, is er helemaal niks.”

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

Reacties