Dit zijn vier redenen waarom je niet over je ex heen komt

Foto’s van jullie samen blijven terugkijken? Oude berichten teruglezen? Of zijn of haar social media in de smiezen houden? Soms kom je niet over die ene ex heen. Maar waar komt dat toch door? Een psychotherapeut legt het uit waarom we soms blijven vasthouden aan een oude liefde.

Een relatiebreuk is een ingrijpende gebeurtenis voor een mens. Eerder schreven we over deze drie manieren hoe je sneller over een gebroken hart heen komt. Maar zodra jij en je ex toch echt verleden tijd zijn, kan het ook zo zijn dat je daar niet overheen komt en die ex in je hoofd blijft rondspoken.

Waarom kom jij niet over je ex heen?

Zeker als jij niet degene bent geweest die relatie beëindigde, kan het heel lastig zijn om iemand los te laten. Maar soms kunnen al die gedachten ook overlopen in een obsessie of gevoel van verslaving. Maar waarom is dat?

Psychotherapeut April Eldemire haalt tegenover het Amerikaanse Psychology Today aan waardoor het komt dat je een ex niet kunt loslaten. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

1. ‘Verslaafd’ aan gelukshormonen

Als we verliefd zijn, worden we omarmd door allerlei gelukshormonen en stofjes die ons hoofd op hol brengen. Eentje daarvan is dopamine. Door onder meer tijd door te brengen met jouw geliefde, gaat het beloningssysteem in onze hersenen aan de gang en krijgen we een goede shot dopamine. Een stofje dat ons euforisch, gemotiveerd en gelukzalig laat voelen.

Ook de serotonineniveaus stijgen in de beginfase van een relatie. Daardoor hechten we ons emotioneel aan deze persoon.

En dan is daar nog oxytocine, dat vrijkomt bij intimiteit. Oftewel het liefdes- of knuffelhormoon. De cupido in jouw brein die pijlen rond schiet tijdens het knuffelen, zoenen of seks. Je hart wordt er warm van en de emotionele band wordt verdiept.

Volgens Eldemire zorgen deze hormonen ervoor dat we ons hechten en daardoor dwangmatige neigingen krijgen. We willen die shotjes van dat gelukzalige gevoel weer. Sterker nog, door liefde en een relatie wordt ons neurale beloningssysteem geactiveerd. Hetzelfde systeem dat ook aan kan slaan door verslavende middelen. De psychotherapeut vergelijkt sommige relatiebreuken dan ook met afkicken.

2. Afwijzing doet pijn

Daarnaast kun je je door een relatiebreuk behoorlijk afgewezen voelen. En afwijzing kan allerlei emoties oproepen. Verdriet, woede, en het ‘waarom ik’-gevoel.

De hersenen reageren op dezelfde manier op afwijzing als op fysieke pijn. Eerder vertelde hersenkenner Erik Scherder hier ook al over. Afwijzing kan gevoelens van gekwetstheid en waardeloosheid versterken. En dan lijkt jouw ex op emotioneel niveau de enige remedie die dat gevoel kan genezen. Niet gek dus dat je wellicht geobsedeerd raakt.

3. Rooskleurige herinneringen

En hoewel we weten dat iedere relatie goede momenten, maar ook zeker minder goede momenten kent, kan het zo zijn dat je je bij een relatiebreuk ineens alleen nog maar de mooie en goede dingen herinnert. En Eldemire legt uit dat het best lastig kan zijn om die positieve herinneringen los te laten. Het waren immers ervaringen en herinneringen die ervoor zorgden dat jij en jouw ex een band kregen.

4. Onzekerheid

Tot slot wakkert een relatiebreuk soms een diep gevoel van onzekerheid aan. De toekomst is ineens niet meer zo duidelijk en je gaat wellicht twijfelen aan de keuzes die je maakte. De reden van de breuk kan verwarrend zijn of je hebt geen enkel idee wat je nu verder wilt. Want je had wellicht een toekomst met jouw ex voorgesteld. En als je ex er nog zou zijn, zou die onzekerheid je niet bekruipen.

Over je ex heen komen

Wanneer deze persoon dan toch daadwerkelijk vertrekt, word je als mens weer volledig geconfronteerd met een nieuwe blik en invulling van van jouw leven. Wat wil jij? En hoe gaat jouw leven eruit zien? En nu je toch weet waarom je je al die tijd vasthield aan die vorige relatie, is wellicht tijd om echt los te laten. Deze tips helpen je daarbij.

