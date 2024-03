Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patty Brard op bezoek in Chateau Meiland: ‘Blijf je een heel jaar?’

Met een grote koffer, een schilderij, een paar laarzen en haar panterauto komt diva Patty Brard aan bij de Meilandjes in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland VIPS. De diva weet als geen ander hoe je een onvergetelijke entree maakt.

„Blijf je een heel jaar?” vraagt Martien lachend aan Patty.

De panterauto van Patty Brard

Een jaar blijft Patty niet, maar een diva weet als geen ander dat ze altijd genoeg spullen bij zich moet hebben. Er zal zich maar een modecrisis voordoen. Dan is een back-up outfit heel handig.

Martien sleept Patty haar grote koffer mee naar binnen, maar Maxime blijft nog even buiten staan om Patty haar panterauto te bewonderen. „Heb je hier veel bekijks mee?” vraagt Maxime zich af. „Op de snelweg zwaait iedereen naar me”, lacht Patty, die het heel erg had onderschat hoeveel bekijks haar auto zou opleveren.

Dagje helpen in het dierenasiel

Niet alleen Patty houdt van dierenprint, ook Maxime en Erica zijn er dol op. Daarom gaan ze met z’n drieën een dagje helpen bij een dierenasiel. „Mijn dochter vindt mensen erg lastig en daarom werkt ze liever met dieren. Die liefde voor dieren heeft ze van mij”, vertelt Patty, terwijl ze tussen allerlei katten zit.

Maar hoe zit het dan met zelfliefde? „Ben je nu tevreden met hoe je bent?” vraagt Maxime aan Patty. „Ik ben nooit tevreden, maar ik heb er wel vrede mee. Ik ben niet iemand die grote lippen wil. Ik wil eruit zien zoals ik ben, maar dan fris.” Vervolgens stelt Maxime de vraag aan Erica. Of zij nog iets aan zichzelf wil laten doen. „Nee”, antwoordt Erica. „Ik ga drumles nemen”, zegt ze vervolgens serieus, waarop Patty en Maxime allebei in lachen uitbarsten. „Zo kun je ook in jezelf investeren.”

Patty vindt dat Erica wel wat botox kan gebruiken

Erica heeft een punt, maar Patty blijft toch nieuwsgierig: „Zou je niet een keer een verfrissertje nemen?” vraagt ze. Erica reageert kattig: „Wat? Vind je dat ik nodig heb dan?” Patty zou Patty niet zijn als ze de situatie snel weer luchtig kan maken: „Ik wist niet dat je kwaad werd.” Ze pakt Erica haar gezicht vervolgens vast en wijst plekken aan waar ze iets zou laten opvullen. „Zal ik even bellen?” vraagt ze. „Nee, dank je”, blijft Erica haar antwoord. Maar dit keer wél met een glimlach.

