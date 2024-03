Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgelet: teken zijn er ‘bizar vroeg’ dit jaar

Nog maar een kleine drie weken totdat de lente aanbreekt. Veel Nederlanders trekken er daarom op uit om van de natuur te genieten. Maar daar zitten wel de nodige risico’s aan verbonden, want het vroege lekkere weer betekent niet alleen dat bloemen en bomen eerder uit hun winterslaap ontwaken. Maar ook teken zijn al verrassend vroeg actief dit jaar.

Biologen benadrukken daarom dat je jezelf extra goed te checken op een tekenbeet na een wandeling in de natuur.

Teken zijn al wakker

Normaal gesproken worden de eerste tekenbeten pas gemeld als de temperatuur boven de zeven graden stijgt, maar nu zijn er in februari al een aantal meldingen gemaakt. „De teken zijn nu al wakker en in beweging”, waarschuwt bioloog Arnold van Vliet in Hart van Nederland. „Het is belangrijk om na een dag in de natuur een tekencheck te doen.”

Het aantal meldingen van de ziekte van Lyme is ook al toegekomen. Lyme is een ziekte die je kan krijgen door een tekenbeet. Het is in veel gevallen goed te behandelen, maar een klein percentage houdt er langdurige klachten aan over. „Lyme kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals spierpijn, gewrichtsproblemen, en zelfs hart- of zenuwklachten,” aldus het RIVM.

Zachte winter

De uitzonderlijk zachte winter is de boosdoener van de vroege ontwaking van teken. Het is belangrijk om dus ook nu, in begin maart, goed op te letten bij een wandeling door de natuur. Metro sprak eerder al met entomoloog Thomas Mather, die een aantal handige tips noemde om een tekenbeet te voorkomen.

Het is onder andere belangrijk om teken op afstand te houden, met bijvoorbeeld Permethrin. Daarnaast houden teken niet van de zon. Wil je dus een tekenbeet voorkomen? Vermijd dan juist de schaduw en ga lekker wandelen in de zon. Vergeet je dan niet in te smeren, want ook verbranden is niet goed voor je huid.

Mocht je toch gebeten zijn, dan is het noodzaak om de teek te verwijderen. Dit doe je met een tekentang, of breng even een bezoekje aan de huisarts. Zij halen hem er razendsnel uit en maken een aantekening van de beet in je dossier. Doe je het zelf en ontstaan er toch verdachte kringen en doemt er jeuk op? Ga dan onmiddellijk naar de dokter.

