Meer meldingen over seksueel wangedrag door zorgverleners: ‘Topje van de ijsberg komt steeds meer boven water’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt steeds meer meldingen van seksueel wangedrag van zorgverleners tegen cliënten. Het aantal meldingen steeg vorig jaar met ruim een derde, van 240 meldingen in 2022 naar meer dan 330 meldingen in 2023.

Dat betekent dat de inspectie vorig jaar bijna elke dag een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2022, toen er 240 gevallen werden gemeld. Het jaar daarvoor, in 2021, kreeg de inspectie slechts 180 meldingen binnen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.

Meer aandacht voor seksueel wangedrag

Dat het aantal meldingen is gestegen betekent niet per se dat er ook daadwerkelijk meer grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, benadrukt de inspectie. Wel is er volgens de inspectie meer aandacht voor en zijn mensen alerter geworden. „Maar nog steeds is het werkelijke aantal gevallen waarschijnlijk veel hoger dan het aantal meldingen. Alleen het topje van de ijsberg komt steeds iets meer boven water.”

Het seksuele wangedrag varieert van seksueel getinte opmerkingen en appjes, tot ongewenste aanrakingen, tot onnodig lichamelijk onderzoek, tot zelfs aanranding en verkrachting. „Al deze vormen horen niet thuis in de zorg. Er is altijd een ongelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en patiënt of cliënt; seksueel getint contact brengt schade toe aan die zorgrelatie”, stelt de inspectie. „Het mag niet, het mag nooit.”

Meeste meldingen komen uit gehandicaptenzorg

De meeste meldingen komen uit de gehandicaptenzorg. Daar is het aantal meldingen ten opzichte van 2022 verdubbeld, van vijftig naar honderd. In de geestelijke gezondheidszorg is het aantal meldingen gestegen van vijftig tot zeventig. In de zogenoemde eerstelijnszorg, waar mensen zonder verwijzing naartoe kunnen, steeg het aantal meldingen van veertig naar zestig.

Ongeveer driekwart van de vermoedelijke plegers is man en ongeveer driekwart van de slachtoffers is vrouw. In de geestelijke gezondheidszorg zijn vrouwen iets vaker pleger, namelijk 43 procent. „Over een klein aantal plegers was bekend dat zij meer dan één slachtoffer lastig vielen en over een aantal zorgverleners kwam ook in vorige jaren al een melding over seksueel wangedrag binnen.”

