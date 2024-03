Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeff Bezos weer de rijkste persoon ter aarde, Elon Musk op nummer twee

Slecht nieuws voor Elon Musk: hij is niet meer de rijkste persoon op aarde. De Tesla-baas moet die toppositie afstaan aan Jeff Bezos, oprichter van webwinkelconcern Amazon.

Bezos is dankzij de gestegen waarde van Amazon-aandelen goed voor een vermogen van 200,3 miljard dollar (184,6 miljard euro), berekende persbureau Bloomberg in zijn zogenoemde Billionaires Index. Musk moet het na een waardedaling van Tesla-aandelen stellen met een vermogen van 197,7 miljard dollar.

Jeff Bezos

De 60-jarige Bezos, die een belang van 9 procent heeft in Amazon, stond al eens eerder te boek als rijkste persoon ter wereld. De laatste keer dat hij bovenaan stond in het rijkenlijstje was in 2021.

Amazon is al ruim een jaar bezig met een opmars op de beurs. Sinds de laatste weken van 2022 is de waarde van de aandelen van het techconcern ruim verdubbeld. Bij Tesla is sprake van een omgekeerde beweging. Door zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere merken voor elektrische auto’s is het bedrijf 50 procent minder waard dan tijdens de piek in 2021.

De multimiljardair mag dan wel de rijkste man ter wereld zijn, maar hij heeft een verrassend rustige en normale ochtendroutine. „Ik hou ervan om ‘s ochtends rustig aan te doen”, schrijft Jeff Bezos in het boek Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos. „Ik ga vroeg naar bed en sta vroeg op, lees de krant, drink een koffie en ontbijt met mijn kinderen voordat ze naar school gaan. Deze tijd is heel belangrijk voor me, dus plan ik nooit meetings in voor 10.00 uur ‘s ochtends.”

Elon Musk

De rijkdom van Musk kan nog een nieuwe knauw krijgen. Een rechter in de Amerikaanse staat Delaware blokkeerde onlangs een beloningspakket ter waarde van 55 miljard dollar voor Musk. Dit gebeurde na klachten van een aandeelhouder. Dat pakket bestaat uit aandelenopties die door de jaren heen miljarden waard zijn geworden.

Deze opties zijn naast zijn belangen in het automerk en SpaceX een belangrijk onderdeel van zijn rijkdom. Voorlopig tellen ze nog mee in de berekeningen van Bloomberg.

