#348 ‘Ga ik haar ooit begrijpen?’

Maud heeft haar trouwjurk gevonden! Ondertussen is ze ook begonnen met de voorbereiding voor Liams eerste verjaardag. De uitnodigingen zijn de deur uit, maar Mauds schoonmoeder is weer eens over de rooie. Ze heeft een duidelijke mening over hoe de eerste verjaardag van Liam wordt gevierd. Maud is er helemaal klaar mee en geeft de telefoon aan Gio.

Mijn schoonmoeder lijkt niets door te hebben. Ze blijft maar ratelen. Over hoe zwaar het vroeger wel niet was. „Ik had helemaal geen hulp hoor”, zegt ze fel. Het lijkt wel alsof ze een strijd voert. „Mammm”, hoor ik Gio zeggen. Ik merk dat ook hij geïrriteerd is. „De tijden zijn veranderd, waar maak je je zo druk om?” Daarna barst Gio’s moeder in huilen uit.

Dit had ik nou ook weer niet verwacht. Het laatste waar ik zin in heb is een huilende schoonmoeder. Gio lijkt er wat minder moeite mee te hebben. Hij weet goed op haar in te praten en voor ik het weet, hoor ik haar alweer lachen. Ga ik die vrouw ooit begrijpen?

„Maud, mijn moeder is gewoon niet zo tactisch, maar ze is af en toe heel eenzaam en nouja, eh sorry”, zegt Gio. Hij probeert zich te verontschuldigen, maar ik weet ook wel dat hij er dit keer niet veel aan kan doen. De eerste verjaardag van Liam gaan we gewoon lekker extravagant vieren hoor!

Eindelijk twee handen vrij

Gelukkig staat er deze week ook iets leuks op het programma: mijn gips mag er eindelijk af! Wat een bevrijding! Ik moet nog wel een paar keer naar de fysio, maar verder heb ik bijna geen last of klachten meer. Het lijkt wel alsof ik ineens zeeën van tijd over heb. Ik was zo gewend om alles met één hand te doen, maar nu heb ik heerlijk twee handen vrij. Sowieso vraag ik me weleens af wat ik allemaal deed voordat ik moeder was. Toen was ik soms een uur bezig met de was, nu doe ik het in een kwartiertje. Het leven voor Liam lijkt soms wel een heel ander leven, toch zou ik voor geen goud willen ruilen.

Ondertussen hebben we ook een keuze gemaakt over de bruidstaart! Gio was ineens heel zeker over wat hij wilde. Onze bruiloft begint nu steeds meer vorm te krijgen.

Kimberley heeft waarschijnlijk een nieuwe opdracht gevonden waarbij ze wel wat hulp kan gebruiken en ze vroeg of ik wilde helpen. Het extra geld kan ik goed gebruiken, dus ik hoop dat het doorgaat.

Alhoewel de lente eindelijk echt is begonnen, lijkt het buiten nog steeds herfst. Dit weekend ben ik begonnen met een grote schoonmaak van de kledingkast van Liam. Gio en ik zijn uit eten geweest en ik heb onnodig veel uren gespendeerd op social media. Dat laatste had ik beter niet kunnen doen. Het leek me leuk om eindelijk weer eens wat foto’s van Liam te plaatsen op Instagram. Ik wist niet eens dat mijn schoonmoeder een account had, maar voor ik er erg in had hing ze opnieuw aan de lijn. „Moet dat nou zo openbaar?”, vroeg ze streng. Terwijl zij zelf bijna dagelijks foto’s van Liam plaatst op Facebook. „Het is mijn kind, ik bepaal het zelf”, riep ik boos. Daarna heb ik opgehangen. Ik heb er voorlopig geen begrip meer voor.

Maar mijn schoonmoeder was niet de enige met een mening. Ik kreeg naast heel veel leuke reacties van oude bekenden ook een gek berichtje van Bart. Na onze ontmoeting in het vliegtuig heb ik hem eigenlijk genegeerd. Maar na deze post bleef hij me weer berichtjes sturen. Het begon heel onschuldig met: „Schattig gezinnetje.” Ik stuurde een duimpje en vroeg voor de goede orde hoe het met hem ging. Vervolgens kreeg ik allerlei spraakmemo’s. Daar heb ik nooit meer op gereageerd en gisteravond stuurde hij ineens uit het niets. „Ik heb nog wat oude foto’s van je gevonden…” De rillingen lopen over mijn lijf en ik weet niet wat ik hier mee aan moet.

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

