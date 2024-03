Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Clara (30): ‘Ik erfde het hypotheekvrije huis van mijn moeder’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 30-jarige Clara, die plotseling een grote smak geld van haar moeder heeft geërfd.

Beroep: fiscalist

Netto inkomen: 2800 euro

Woonsituatie: koopwoning met man en zoon (3)

De Spaarrekening van Clara

Clara woont samen met haar man en zoon van 3 jaar in het grensgebied tussen Duitsland en België. Haar partner en zij werken beiden fulltime, zij als fiscalist, hij als vrachtwagenchauffeur. Zo’n twee jaar geleden overleed haar moeder, veel te vroeg, vertelt ze. Ze erfde een flink bedrag en een hypotheekvrije woning.

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Zo’n 30.000 euro. Dat komt eigenlijk allemaal uit de erfenis van mijn moeder, want naast haar huis had ze ook nog een financieel potje. Ons eigen spaargeld hebben we inmiddels allemaal geïnvesteerd in ons huis. In 2022 hebben we dat aangekocht, maar het moest nog gebouwd geworden. In januari 2023 zijn ze gestart met de bouw en in november zijn we hier gaan wonen.

De spaarrekening die we nu hebben, zie ik als een studiefonds voor mijn zoon. Het huis van mijn moeder is hypotheekvrij. In de periode dat ons nieuwe huis gebouwd werd, konden we daar wonen om geld te besparen. Voor die tijd hadden we een huurwoning, maar daar zaten we met dubbele lasten.”

De spaarrekening die we hebben, zie ik als een studiefonds voor mijn zoon.

„Inmiddels wonen we zelf in het nieuwe huis en verhuren we het huis van mijn moeder. De huur levert 1000 euro per maand op. Dat geeft toch een stuk financiële vrijheid. Ik zou het huis ook niet willen verkopen. Je weet nooit hoe de woningmarkt er over 15 jaar uitziet; daarom wil ik dat huis aanhouden voor mijn zoon. Mocht hij daar dan niet willen wonen, kan hij het verkopen.”

Wat vind je van jullie financiële situatie?

„Ik ben heel tevreden met mijn salaris. Ik ben eigenlijk pas heel kort op de arbeidsmarkt, sinds drie jaar geleden. Na mijn bachelor fiscaal recht en ondernemingsrecht heb ik nog fiscaal recht en arbeidsrecht gestudeerd. Sinds ik hier werk, heb ik promotie gemaakt en ben ik al zo’n 500 euro in salaris omhoog gegaan, terwijl ik mijn huidige functie nog geen jaar uitvoer. Ik vind eigenlijk dat ik heel goed verdien.

Mijn vader heeft in mijn studietijd gelukkig veel bijgedragen. Vroeger wilde ik psychologie studeren, maar mijn vader zei altijd: ga iets doen wat niemand doet. Toen ik in 2013 ging studeren, was het een hele slechte tijd na de crisis. Ik werd aangemoedigd iets te gaan studeren waardoor ik voldoende baankansen zou hebben. Daarnaast bevalt de combinatie van werken met cijfers en taal goed. Ik heb een talenknobbel, het is me altijd goed afgegaan.

Uiteindelijk was het ook niet lastig om een baan te vinden. Tijdens mijn master ging ik aan het werk als uitzendkracht. Ik werkte bij een bedrijf waar ik daarna intern kon solliciteren. Doordat ik daar al werkte, had ik een interne voorrangspositie.”

Hoe heb je je studietijd bekostigd?

„Uiteindelijk heb ik bijna zeven jaar gestudeerd. Mijn vader overleed in 2017, waardoor ik wat vertraging heb opgelopen. Daarnaast deed ik een dubbele master en moest ik dus twee scripties schrijven. Ik kreeg zo’n 500 euro per maand, zodat ik kon studeren. Mijn moeder betaalde het collegegeld. Mijn ouders wilden nooit dat ik naast mijn studie ook nog zou werken, omdat het al druk genoeg was. Ik studeerde in Tilburg, waar ik in een studio woonde. Als je de huurtoeslag van de huur aftrok, woonde ik daar voor zo’n 300 euro.”

Uiteindelijk heb ik bijna 7 jaar gestudeerd.

„Ik mocht nooit lenen van mijn ouders. Ondanks dat ik had kunnen kiezen omdat zelf alsnog te doen, heb ik dat niet gedaan. Soms moest ik dan dus om extra geld vragen, wat ik lastig vond. Maar zij hadden altijd liever dat ik bij hen zou aankloppen. Ze zeiden ook weleens: als wij er niet meer zijn, dan krijg jij toch alles en dan betaal je er nog belasting over. Voordat ik ging studeren, heb ik wel achter de kassa gewerkt en tijdens mijn studie heb ik ook wel vrijwilligerswerk gedaan binnen mijn vakgebied.”

Hanteer je een spaarstrategie om je spaarrekening aan te vullen?

„Er zit een klein deel in crypto, verder hebben we de afgelopen tijd alles in het huis gestopt. Als de verbouwing voorbij is, willen we 1500 euro per maand sparen. 1000 euro van de huurinkomsten en nog 500 euro van het inkomen. Voor nu hebben we nog veel kosten aan de tuin en het huis.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Nee, de spaarrekening is een aparte pot. En omdat het geld bij mijn moeder vandaan komt, heeft het ook een grote emotionele waarde. Daardoor geef ik dat niet makkelijk uit. Mijn voorouders hebben daar hard voor gewerkt.

Inmiddels hebben we denk ik al zo’n 30.000 euro eigen geld in het huis zitten. Dat zit in de vloer, muren, zonnepanelen. Alles wordt duurder en dat merken we ook.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je eigenlijk zou willen?

„Ja, eigenlijk wel. Ik ben zo’n mens dat erop uit gaat. En meestal moet ik dan naar een winkel en dan koop ik altijd wel iets qua kleding of tassen. Mijn kast hangt vol. Qua salaris kan ik het goed hebben, maar uiteindelijk hangt het daar allemaal maar. Tassen zijn ook wel echt een verslaving; voornamelijk O-bags vind ik mooi. Ik geef af en toe ook wel graag dingen weg. Ik heb laatst zo’n tas aangeboden via een soort buurt-Facebookgroep. Toen kwamen ouders met een dochter die tas ophalen en zij was daar heel blij mee.”

Wat is je beste financiële tip?

„Bespaar op je boodschappen. Als ik boodschappen ga doen, dan ga ik meestal met een lijst. Dan is het bedrag dat ik bij de kassa moet afrekenen een stuk lager dan op het moment dat ik dat niet doe. De boodschappen worden duurder, dat voelen we allemaal, maar de rekeningen blijven gelijk. Dan zul je toch creatief moeten worden om kosten te besparen.

Ik geef zelf zo’n 100 euro per week uit aan boodschappen voor het hele gezin. Bij ons scheelt het ook een hoop geld, omdat ik in de grensregio woon. Soms tank ik in België of Duitsland en boodschappen zijn in Duitsland ook een stuk goedkoper. Dat scheelt een hoop.”

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties