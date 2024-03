Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 tips voor meer duurzaamheid in je restaurant

Duurzaamheid is tegenwoordig meer dan alleen een modewoord. Het is een belangrijk onderdeel geworden van hoe restaurants over de hele wereld hun bedrijf runnen. Of je nu eigenaar bent van een klein boetiek restaurant of een grote keten runt, verduurzamen helpt niet alleen om je ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook om kosten te besparen en je klantenkring te vergroten.

Om je op weg te helpen, lees je in dit artikel vijf praktische tips om je restaurant nog meer te verduurzamen.

Tips voor meer duurzaamheid

1. Gebruik lokale en seizoensgebonden ingrediënten

De belangrijkste reden om te kiezen voor lokale en seizoensgebonden ingrediënten, is dat je bespaart op de ecologische impact van het transport. Daarnaast steun je ook de lokale boeren en voedselproducenten. Bovendien zijn lokale ingrediënten vaak verser, smaakvoller en betaalbaarder, dit komt zowel jou als je gasten ten goede.

2. Voorkom voedselverspilling

Een van de grootste uitdagingen voor horecaondernemers is het verminderen van voedselverspilling. Een goede manier om dit voor elkaar te krijgen is door de grootte van de porties aan te passen om overbodige restjes te voorkomen. Ook kun je creatief zijn met de restjes zoals het verwerken in soepen, stoofschotels of salades.

3. Gebruik energiezuinige apparatuur

Om het energieverbruik van je restaurant te verminderen, is het een goed idee om te investeren in energiezuinige keukenapparatuur. Moderne apparaten zijn namelijk vaak veel efficiënter in het gebruik van elektriciteit, gas en water. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar op de lange termijn ook voor je energierekening.

4. Minimaliseer afval en doe aan recycling

Minimaliseer je afval zoveel mogelijk door een afvalbeheersysteem in je restaurant te implementeren. Zorg dat je organisch afval scheidt van plastic, papier en glas en zorg ervoor dat deze op een juiste manier afgevoerd worden. Nog een overweging die je kunt maken is het gebruiken van composteerbare verpakkingsmaterialen. Hierdoor verminder je de impact op het milieu.

5. Maak je gasten bewust

Maak je gasten bewust van de maatregelen die je hebt genomen om duurzamer te werken. Moedig ze daarnaast aan om hetzelfde te doen. Dit kan door middel van bordjes in je restaurant, social media-acties of vermeldingen op de menukaart. Doordat je samenwerkt met je gasten, kun je een positieve verandering teweegbrengen, niet alleen binnen je eigen restaurant, maar ook daarbuiten.

Door het volgen van deze tips draag je bij aan de verduurzaming van jouw restaurant. Samen zetten we ons in voor een groenere toekomst, inclusief duurzame horeca-benodigdheden.

