Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wisselende reacties op Oranjezondag, maar Alexander Pechtold niet bij alle kijkers populair

Hélène Hendriks trapte gisteravond af met de De Oranjezondag. Kijkers reageren wisselend op de talkshow. En tafelgast Alexander Pechtold kon wel op de nodige kritiek rekenen van het kijkerspubliek.

Presentatrice Hendriks begint na seizoenen van de Oranjezomer en de Oranjewinter nu aan de Oranjezondag. Gisteravond schoven verschillende gasten aan. Waaronder oud-D66-leider Alexander Pechtold, Rutger Castricum, Robert Doornbos en Pieter Cobelens. Castricum en Pechtold kibbelen er aan tafel veelvuldig op los. „Daar komt het rechtse geluid”, zegt Pechtold over Castricum als hij hem tegenspreekt. „Ja, we zijn een rechts programma”, aldus Hendriks.

Pechtold laat aan tafel graag zijn mening klinken. Zo is hij kritisch over de formatieperikelen, Pieter Omtzigt, de politiek, de houding van Nederland tegenover de oorlog in Oekraïne en een hoop andere zaken.

Alexander Pechtold deelt mening aan Oranjezondag-tafel

Daarna vindt Hendriks het tijd voor iets heel anders. „Wie van jullie heeft weleens een soa gehad?”, vraagt ze. Het aantal mensen dat een soa oploopt, neemt namelijk toe. Hendriks vraagt zich af of jongeren niet goed worden voorgelicht of niet meer goed nadenken. Maar volgens Pechtold beginnen jongeren ook later met seks. „Volgens mij heeft dat alles te maken met beelden en invloeden.”

Pechtold denkt namelijk, doordat er goede medicijnen voor aids zijn en mensen daar niet meer aan overlijden, dat we ons minder zorgen hoeven te maken. „In de jaren 80 of 90 als je dan onveilige seks had, dat was wel Russisch roulette. Ik denk dat dat een hele generatie behoorlijk beperkt heeft in hun ontwikkeling.”

Pechtold niet al te populair bij kijkers

Later vertelt Pechtold ook over zijn boek: Tot uw Dienst, tegenspraak door publieke dienstverleners. Een boek over uitvoeringsorganisaties die wetten, regels en plannen uitvoeren, bedacht door de politiek. Organisaties zoals UWV, de Belastingdienst, DUO en het CBR, waar Pechtold zelf de directeur van is. Instanties waar we als Nederlanders veel kritiek op hebben. Maar volgens Pechtold moeten ambtenaren zich aan allerlei regels en wetten houden, die soms niet na te leven zijn.

Gemengde reacties bij kijkerspubliek

Maar niet alle kijkers lijken de mening en aanwezigheid van Pechtold te waarderen. Volgens het kijkerspubliek heeft hij namelijk op heel veel zaken kritiek, maar vergeet hij zijn eigen rol en mistappen uit het verleden. En daar vallen sommige kijkers over.

Overigens is het kijkerspubliek verdeeld over de Oranjezondag. Hoewel sommigen enthousiast zijn, zien anderen wel veel paraellen met Vandaag Inside. „Dezelfde gasten, dezelfde onderwerpen en dezelfde verhalen”, schrijft een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het kader van Internationale vrouwendag 8 maart jl. hoe zit het met de abortus dwang destijds van mannetje Pechtold en zijn toenmalige vriendin #Oranjezondag #deoranjezondag — Babiche (@_Babiche) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pechtold 🤮 verschrikkelijke man die graag naar anderen wijst en zijn eigen fouten zogenaamd vergeet. — Jenneke (@Drenthe55) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoezo nodigen jullie Pechtold uit @vandaaginside? Man heeft op alles kritiek en doet alsof ie alles beter weet maar maakt er bij t cbr nog een rotzooi van 💀 #deoranjezondag #oranjezondag — Richard (@WattimenaFan) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom voelt het buitengewoon raar om Pechtold te horen praten over seksuele voorlichting en soa’s….., die minnares komt gelijk bij mij weer te boven…. #deoranjezondag #humor #D66 #lul — Charles Donnelley (@DonneleyCharles) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pechtold die vertelt over ongewenst gedrag… #deoranjezondag — Tweetmevrouw (@tweetmevrouw) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#oranjezondag Wel aardig voor de 1e aflevering wordt wel weer een succes denk ik. Beter dan dat uitgekauwde Vandaaginside. Alexander mag wel wegblijven. — Mark Berowitz🎸 (@Berowitzski) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kijkt De Oranjezondag terug via KIJK.

Reacties