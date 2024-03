Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dennis Weening verklapte per ongeluk identiteit van de Mol aan kandidaat

Het had niet veel gescheeld of een van de kandidaten van Wie is de Mol? 2024 had al vóór ontknoping geweten wie dit jaar het spel probeerde te saboteren. Dennis Weening verklapte in de vijfde aflevering van dit seizoen namelijk per ongeluk de identiteit van de Mol.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Dennis Weening, die zelf ooit de Mol was in 2008, keerde dit seizoen terug om de Mol een handje te helpen. Maar zijn sabotage-skills bleek hij verleerd te zijn want het scheelde niet veel of hij had de identiteit van de Mol verklapt.

Dennis belde met de Mol

Tijdens de opdracht met piñatas belde hij namelijk met de Mol, Anna Gimbrère, om aanwijzingen te krijgen over het geld. Dat moest Dennis vervolgens versnipperen. Maar één keer belde hij per ongeluk een verkeerd nummer en kreeg hij niet Anna aan de lijn, maar kandidaat Babs.

Omdat Babs alleen maar opnam met „Hallo?”, had Dennis niet meteen in de gaten dat hij iemand anders aan de lijn had. Daarom antwoordde hij vervolgens: „Hee Anna, met Dennis”.

Gelukkig voor Dennis had Babs hem niet goed verstaan. „Wie? Wat?”, vroeg Babs, waarna Dennis reageerde met: „Wie is dit?”. Zodra Babs haar naam zei, hing Dennis meteen op.

Paniek achter de schermen

De fout van Dennis zorgde achter de schermen dan ook voor een moment van paniek. Als de telefoonverbinding niet zo slecht was geweest, had Babs namelijk zomaar de winnaar van het programma kunnen zijn. „Mijn hart zat in mijn keel”, blikte presentator Rik van de Westelaken tijdens de finale terug.

Dat Anna de Mol bleek te zijn, was gisteravond voor de kandidaten een grote verassing. En ook Babs reageerde verbijsterd na het zien van het fragment. „Ik hoorde een mannenstem en dacht: huh? Ik heb niet gehoord: ‘Is dit Anna?’.”

Dennis kijkt met schaamte terug op het moment. „Ik belde hetzelfde nummer, dacht ik. Ik zat helemaal in het verhaal. Ik hoorde het echt niet.”

Reacties