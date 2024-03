Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geldvragen? Jongeren putten hier vaak inspiratie uit

Ongeveer twee derde van de jongeren tussen de zestien en negentien jaar laat zich bij het nemen van een financiële beslissing weleens beïnvloeden door een influencer. Dat meldt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, op basis van onderzoek. De jongeren kijken dan vooral naar informatie over hoe zij geld kunnen besparen of veel geld kunnen verdienen. Toch geeft bijna drie op de tien van hen aan weleens geld te hebben verloren door de beïnvloeding.

Volgens hoofddocent overtuigende communicatie Eva van Reijmersdal van de Universiteit van Amsterdam neemt de bezorgdheid over adviezen van zogenoemde finfluencers, influencers die posten over financiën, toe.

Zij stelt dat deze bijvoorbeeld lang niet altijd transparant, onderbouwd en onafhankelijk zijn. „Jongvolwassenen bevinden zich in een transitieperiode en blijken erg ontvankelijk te zijn voor de adviezen van dit soort influencers”, legt Van Reijmersdal uit. „Naast ouders en school hebben finfluencers dus een belangrijke rol in de financiële vorming van jongeren. Het is daarom erg belangrijk om jongeren voldoende weerbaar te maken tegen deze beïnvloedingen.”

Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat jongeren kritisch zijn. Zo gelooft 66 procent niet dat influencers alleen maar producten promoten waar ze achter staan. Verder denken zo’n zes op de tien van hen dat influencers niet altijd de waarheid vertellen of eerlijk zijn over de producten die zij aanprijzen. „Jongeren geloven weliswaar naar eigen zeggen lang niet alles wat zij promoten. Toch weten we dat er wel onbewuste beïnvloeding op de loer ligt”, stelt Van Reijmersdal.

Wijzer in geldzaken heeft verder laten onderzoeken in hoeverre jongeren het afgelopen jaar financiële problemen hebben ervaren. Dat gold voor 30 procent van hen, van wie relatief de meeste aangaven dat zij meer geld uitgaven dan er binnenkwam. De inkomsten van de onderzochte jongeren lagen gemiddeld op 480 euro per maand.

