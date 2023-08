Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranjezomer-tafel eerlijk over drugsgebruik, vooral Jeroen Pauw blijkt open boek

Hélène Hendriks vroeg gisteravond De Oranjezomer-tafel naar hun kijk op drugsgebruik. De tafelgasten vertelden eerlijk over hun eigen ervaring met drugs en voornamelijk Jeroen Pauw bleek een open boek toen het daarover ging. Het bekende televisiegezicht deelde zijn eerlijke mening.

Hendriks opent het gesprek over drugs en vraagt Pauw naar zijn kijk op de legalisering daarvan. Hij begint zijn pleidooi met dat de drugswereld een hele criminele wereld is. Maar dat ook de De Oranjezomer-tafel aan een genotsmiddel zit. Waarmee hij naar de alcoholische drankjes op tafel wijst. „Als je de gelegenheid hebt om iets te nemen wat je lekker vindt en dat niet jouw hele lichaam ontwricht.” Daarna noemt hij als voorbeelden xtc en paddo’s op, als minder ongezonde opties dan alcohol. „Je moet daar wat soepeler mee omgaan.”

Jeroen Pauw eerlijk over drugs in De Oranjezomer

Pauw gelooft dat het verbod op drugs voornamelijk het probleem is. „Dan ontstaat er criminaliteit. Mensen willen iets dat ze niet kunnen krijgen. Dan komt er ook allerlei rommel bij.” De presentator denkt dat je dat best kunt reguleren. „Dan kun je heel veel criminaliteit weghalen en tegelijkertijd heel veel plezier beleven.” Hendriks benadrukt dat Pauw eerder eerlijk sprak over drugs. Ze noemt een lijstje met soorten drugs op. „Xtc, space-cake, coke, ketamine, mdma, wiet, hasj, speed en paddenstoelen”, drugs die Pauw allemaal weleens gebruikt blijkt te hebben. „Ik was altijd wel nieuwsgierig.” Tegenwoordig rookt Pauw „heel af en toe” nog weleens wiet.

Hendriks vertelt dat zij niet eerder drugs gebruikte, ook tafelgast Raymond Mens gebruikte nooit drugs. Rutger Castricum heeft naar eigen zeggen wel het een en ander geprobeerd. „Het heeft op mij niet een lekkere uitwerking. Ik mijd het, ook omdat ik bang ben ben dat je daarin blijft hangen”, aldus Castricum.

Drugscriminaliteit en legaliseren

Pauw benadrukt dat de verslavingsgevoeligheid van alcohol of tabak veel lastiger kunnen zijn en niet alle drugs zo’n verslavende werking hebben. „Ik zeg niet: ‘Doe het vooral’. Maar ik heb er ook plezier aan beleefd.” Hendriks noemt op dat drugsgebruikers wellicht de criminaliteit financieren. „In zekere zin is dat zo. Maar de vraag is, ontstaat die criminaliteit omdat ik iets koop dat ik lekker vind? Of ontstaat de criminaliteit omdat een ander het verbiedt, waardoor het in het geheim gedaan moet worden?” Eerder interviewde Metro Peggy-Sue Figueira over haar cocaïneverslaving.

Uitgaan voor oudere generatie

Maar de presentator schroomt überhaupt niet om eerlijk te zijn over zijn interesses. Eerder kwam namelijk zijn uitgaansgedrag ter sprake. Hoewel hij vroeger veel uitging in Amsterdam, haakte hij op een bepaalde leeftijd af. „Ook omdat mensen denken: ‘Wie zijn vader staat daar nou?’” Maar de presentator benadrukt dat het ook voor de wat oudere generatie leuk kan zijn om de stad in te gaan. „Ik mis een leuke nachtclub met jazz en blues. Ik houd van drinken. Waar je een beetje whiskey of rum kunt drinken. Waar misschien een meisje aan de paal hangt.” Dan begint de studio en De Oranjezomer-tafel te lachen. „Waar ik ook met mijn eigen liefje graag naartoe ga. Je moet het niet zien als een ‘sleazy’ seks-tent waar je een Oost-Europese dame probeert op te doen. Maar meer leuk uitgaan.”

