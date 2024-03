Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Angela de Jong en Georgina Verbaan lijnrecht tegenover elkaar over ‘pikante content’: ‘Als dit jouw dochter is?’

Actrice Georgina Verbaan en tv-criticus Angela de Jong botsten gisteravond nogal bij Renze op Zondag. De twee werden het niet met elkaar eens over BN’ers die pikante content van zichzelf delen.

Aanleiding voor de discussie is televisiegezicht Famke Louise, die op haar sociale media-kanalen haar meer sensuele materiaal promoot. Volgens Verbaan is dat een goede business.

Angela de Jong vindt pikante content slecht voorbeeld

Maar De Jong kijkt daar toch anders naar. „Dit willen we toch niet? Zij kan toch meer dan dit soort filmpjes maken? Als dit jouw dochter is, dan wil je dit toch niet?”, aldus De Jong.

Verbaan vindt het nogal een bekrompen gedachte. „Volgens mij doet ze lekker waar ze zelf zin in heeft. Ik hoop dat mijn dochter dat ook gaat doen.” Maar De Jong vindt dat de jonge influencer een slecht voorbeeld geeft. „We leren nu toch onze jeugd dat dit een heel normale manier is om je geld te verdienen? Zij is populair bij de jeugd. Dit wil je toch niet als vrouw?”

Georgina Verbaan neemt het op voor Famke Louise

Verbaan vindt het nonsens. „Wat is hier mis mee? Ze heeft goede billen, ze is een auto aan het wassen.” Maar de AD-columnist vindt het allemaal wat oppervlakkig. „Ik bedoel: we hebben toch jarenlang gestreden dat we meer zijn dan alleen maar de buitenkant?” Iets wat Famke Louise volgens Verbaan toch echt zelf beslist. „Zij mag toch met haar lichaam doen wat ze zelf wil? Daar hebben we toch ook voor gestreden?”

De Jong: „Ja, het is toch zonde van haar talenten die ze ook heeft?” Maar Verbaan begrijpt niet waarom zoiets zonde is. „Nou, omdat je het weer heel eendimensionaal terugbrengt naar dat de vrouw goed is voor één ding en dat is voor haar uiterlijk”, aldus De Jong.

Angela de Jonge: ‘Meisjes die lichaam te grabbel gooien’

Ze vervolgt: „Ja, ik snap het niet. Aan de ene kant moeten we met z’n allen heel boos zijn over al die tradwives en aan de andere kant moeten we het heel normaal vinden dat mensen op OnlyFans en weet ik veel wat allemaal hun lichaam te grabbel gooien en verkopen.”

„Ja, te grabbel gooien… Ik bedoel: het is jouw lichaam, toch?”, reageert Verbaan verbaasd. De Jong: „Zeggen we dat ook tegen al die meiden die achter het raam zitten?” Maar Verbaan vindt dat we prostitutie ook niet moeten afkeuren. „Zolang het geen mensenhandel is en je daar zelf voor kiest.”

Renze Klamer vraagt naar dochter

Presentator Renze Klamer vraagt of Verbaan er moeite mee zou hebben als haar dochter voor zo’n pad zou kiezen. De Jong haakt in op de vraag van Klamer. „Als zij dan zegt: ‘Nou, mam, ik ga niet studeren, ik ga dit lekker doen, want daar loop ik lekker op binnen…’”

„Nou, ik voed haar wel op op een manier zodat ze over de dingen na kan denken. Als ze dat zou besluiten, dan ga ik er wel vanuit dat ze daar goed over nagedacht heeft”, aldus Verbaan. Klamer sust de discussie. „Nou, Angela denkt er nog even goed over na”, zegt hij. „Nee hoor, Angela gaat er helemaal niet goed over nadenken. Angela vindt wat ze vindt”, aldus De Jong.

