Miljoenenjacht met half miljoen voor dichte deur Gooische villa: ‘Beetje pijnlijk’

Miljoenenjacht-presentator Winston Gerschtanowitz stond gisteravond met een half miljoen voor de deur in van een Gooische villa. Maar de thuiswinnaar van het programma, deed de deur niet open. En bij kijkers ontstond daarover de nodige hilariteit, maar ook wat verontwaardiging.

Kandidaat Bas stond gisteravond naast Linda de Mol om een groot geld bedrag binnen te halen. Hij koos voor koffertje 25, gebaseerd op de verjaardag van zijn overleden vader. En hoewel Bas ietwat stroef begon, lukte het hem uiteindelijk om 500.000 binnen te harken.

Half miljoen gewonnen door Miljoenenjacht-kandidaat

Wat opvallend was, want achteraf bleek dat Bas zelf ook 500.000 euro in zijn gekozen koffer had zitten. „Het is ongelofelijk. Dat is nog nooit gebeurd”, reageerde De Mol. „Je bent de allereerste kandidaat in de geschiedenis van Miljoenenjacht, die z’n koffer verkoopt voor was het waard is.”

En zoals dat werkt bij Miljoenenjacht wint ook een thuiswinnaar hetzelfde bedrag. Presentator Winston Gerschtanowitz gaat daarvoor, onaangekondigd, bij mensen langs en verrast hen met het gewonnen geldbedrag. En de een reageert daar uitbundiger op dan de ander.

Gooische thuiswinnaar doet deur niet open

Gerschtanowitz arriveert bij een ruim optrekje in het Gooische Laren. De presentator wil heel graag de half miljoen die hij bij zich heeft uitreiken. „Goedenavond.. Hallo..”, roept de presentator. En hoewel Gerschtanowitz binnen wel licht ziet branden, doet niemand de deur open. „Zou dat nou gebeuren? De eerste aflevering dat ik met een half miljoen in mijn auto weer terug naar huis rijd.” Hij legt uit dat de winnaars uiteindelijk ook dan hun geld wel krijgen.

Maar hij vindt het toch wel een beetje pijnlijk. „Dit is natuurlijk niet wat je wil. Maar goed het zou ook een keer kunnen gebeuren.” Voor Gerschtanowitz is het voor het eerst in twintig jaar Miljoenenjacht dat hij voor een dichte deur blijft staan. „Heel graag tot volgende week. En als ik dan aanbel, doe dan asjeblieft open.”



#miljoenenjacht — 👩‍⚕️𝒫𝑒𝓉𝓇𝒶 O𝓈𝒾𝓃𝑔𝒶 🏃‍♀️🙋‍♀️💃🏼 (@OsingaP) March 10, 2024

In Laren doen ze de deur niet open voor een half miljoentje 😅 #miljoenenjacht — 👩‍⚕️𝒫𝑒𝓉𝓇𝒶 O𝓈𝒾𝓃𝑔𝒶 🏃‍♀️🙋‍♀️💃🏼 (@OsingaP) March 10, 2024



In Laren komen ze hun bed niet uit voor 500.000 euro. #miljoenenjacht #postcodeloterij — Chanel no 5 (@Chanelno511) March 10, 2024

In Laren komen ze hun bed niet uit voor 500.000 euro. #miljoenenjacht #postcodeloterij — Chanel no 5 (@Chanelno511) March 10, 2024



#miljoenenjacht straatprijs in Laren en week winnaar bijeen enorm huis… nee laat Winston dan bij iemand langs gaan die het echt hard nodig heeft. — Mike (@MikeeNL) March 10, 2024

#miljoenenjacht straatprijs in Laren en week winnaar bijeen enorm huis… nee laat Winston dan bij iemand langs gaan die het echt hard nodig heeft. — Mike (@MikeeNL) March 10, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Snerende reacties dat er bewust niet open is gedaan in Laren. Ik denk dat ze gelijk hebben maar…. IK zou ook niet open hebben gedaan in die positie! Geef ze eens ongelijk.

Gun het uiteraard iedereen maar de armen onder ons net wat meer.

Evengoed gefeliciteerd!

#miljoenenjacht — SG (@SGteBo) March 10, 2024



In Laren zeggen ze als thuiswinnaar van €500.000,- : ach, aardig zakcentje…….

Jammer dat het net daar terecht komt en niet op een plek waar het echt nodig is. #miljoenenjacht — René (@ReMu33) March 10, 2024

In Laren zeggen ze als thuiswinnaar van €500.000,- : ach, aardig zakcentje…….

Jammer dat het net daar terecht komt en niet op een plek waar het echt nodig is. #miljoenenjacht — René (@ReMu33) March 10, 2024

Reacties