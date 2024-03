Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel meer salaris verdienen mannen dan vrouwen, per leeftijdsgroep

Het is bijna 8 maart en dat betekent Internationale Vrouwendag. Nog altijd nodig, want in 8 van de 10 meest voorkomende beroepen verdienen mannen meer dan vrouwen. Zoveel meer salaris krijgen mannen dan vrouwen per leeftijd.

‘Mannen- versus vrouwenberoepen’

Hoe zit het nu precies met die scheve betaling tussen mannen en vrouwen? Daarnaar deden MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep onderzoek. Voor het onderzoek analyseerden zij 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken.

De afgelopen twee jaar was de gemiddelde loonkloof ongeveer 6 procent, op basis van de 10 meest voorkomende functies. Dat wil zeggen dat mannen gemiddeld 6 procent meer betaald krijgen voor hetzelfde werk dan vrouwen.

In sommige vakgebieden en functies zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Daarbij kun je denken aan een beroep als monteur of uitvoerder. Mocht je als vrouw dan toch in zo’n functie belanden, is het goed je collega’s flink uit te horen over het salaris. In vakgebieden waar overwegend mannen werken, krijgen de mannen 16 procent meer betaald dan vrouwen.

In zogenoemde vrouwenberoepen geldt een vergelijkbaar patroon. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan secretaresses of tandartsassistentes. Werk je als man in zo’n vakgebied? Dan krijg je gemiddeld 8 procent minder betaald dan je vrouwelijke collega’s, voor hetzelfde werk.

Meer salaris voor mannen

Gedurende je carrière zal de loonkloof niet altijd even groot zijn. Enerzijds omdat de loonkloof in de toekomst hopelijk verder afneemt. Anderzijds omdat de loonkloof niet voor alle leeftijden op de arbeidsmarkt even groot is. Zo ontvangen mannen met een leeftijd van 54 tot 59 jaar gemiddeld 24,7 procent extra salaris dan een vrouw met eenzelfde functie. Bij werkenden tussen de 27 en 33 jaar is dat verschil 4,6 procent in het nadeel van vrouwen.

In onderstaande tabel vind je de gemiddelde maandsalarissen van vrouwen en mannen per leeftijd, met daarbij de percentuele inkomensachterstand voor vrouwen. De bedragen refereren naar het basis bruto fulltime maandloon exclusief vakantiegeld, omgerekend naar een werkweek van 38 uur. De gegevens zijn representatief voor het mkb (bedrijven tussen 2 en 250 werknemers), op basis van 1,4 miljoen loonstroken, geanalyseerd door MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep.

Leeftijd Gemiddeld salaris vrouw Gemiddeld salaris man Percentueel verschil 22 – 27 2459 euro 2543 euro 3,4 procent 27 – 33 3008 euro 3145 euro 4,6 procent 33 – 38 3241 euro 3542 euro 9,3 procent 38 – 43 3289 euro 3695 euro 12,4 procent 43 – 49 3284 euro 3841 euro 17,0 procent 49 – 54 3230 euro 3891 euro 20,5 procent 54 – 59 3140 euro 3914 euro 24,7 procent 59 – 64 3080 euro 3749 euro 21,7 procent 64 – 70 2986 euro 3443 euro 15,3 procent 70 – 75 2778 euro 2889 euro 4,0 procent

Uit de gegevens blijkt dat de loonkloof het kleinste is onder de groep werkenden tussen de 22 en 27 jaar. Tot een leeftijd van 59 jaar neemt het inkomensverschil toe, waarna deze weer daalt tot een leeftijd van 75 jaar.

