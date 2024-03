Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na zonneschijn komt regen: bewolkt weekend maakt voorlopig einde aan lenteweer

Even leek het erop dat de lente dit jaar wel erg vroeg begonnen was. De afgelopen dagen scheen de zon immers volop, maar juist nu de officiële start van de lente dichterbij komt, trekt het zonnetje zich terug en krijgen we te maken met een bewolkt weekend.

Wie vandaag naar buiten gaat, wordt opnieuw beloond met heerlijk zonnig weer en zo’n 11 graden. En ook morgen wordt een zonovergoten dag, zo voorspelt Weeronline.

De dag begint morgen wel wat fris, met temperaturen rond het vriespunt, waardoor je de kans loopt dat je ’s ochtends vroeg je autoruiten nog moet krabben voor je naar je werk gaat. Later op de dag stijgt het kwik tot zo’n 11 à 12 graden, maar voelt het door een vrij krachtige oosten wind wel wat frisser aan.

Na morgen voorlopig gedaan met zonovergoten weer

Na morgen is het voorlopig echter gedaan met het zonovergoten weer. In het weekend neemt de bewolking namelijk toe. Op zaterdag blijft het droog, maar zijn er wel veel wolkenvelden aanwezig. De temperatuur loopt dan wel verder op, doordat de wind uit het zuidoosten komt en zachte lucht aanvoert. De temperatuur kan overdag oplopen tot maar liefst 15 graden en in het noorden van het land tot zo’n 13 graden.

En ook op zondag is de zon niet zo vaak te zien. De bewolking krijgt dan de overhand en lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 11 en de 13 graden.

Bewolkt weekend maakt voorlopig einde aan pril lenteweer

Het bewolkte weekend lijkt voorlopig dan ook een einde te maken aan het prille lenteweer, want ook maandag zal het nog bewolkt zijn en kan er lokaal een bui vallen. Ook wordt het iets koeler, al komt het in de nachten niet meer tot vorst.

Reacties