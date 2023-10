Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dol-enthousiaste Winston Gerschtanowitz verrast Miljoenenjacht-thuiswinnaar, maar Ad zat niet op hetzelfde level

Winston Gerschtanowitz ging gisteravond voor Miljoenenjacht vol enthousiasme de thuiswinnaar verrassen. Maar de meneer thuis bleek niet op hetzelfde level als Gerschtanowitz te zitten.

De Miljoenenjacht-kandidaat in de studio bij Linda de Mol haalde gisteravond 155.000 euro binnen. Dat terwijl hij in zijn eigen koffertje 0,01 cent had. En, zoals dat werkt bij Miljoenenjacht, krijgt ook een thuiswinnaar het gewonnen bedrag. Vorige week harkte Ivo nog een ‘giga’-bedrag binnen. En zijn stalen zenuwen maakten indruk op het kijkerspubliek.

Aan Winston Gerschtanowitz de taak om bij de mensen thuis langs te gaan en daar treft hij allerlei verschillende type winnaars aan. Zoals ook de thuiswinnaar Martin, die menig kijker ontroerde.

Man van thuiswinnaar Miljoenenjacht blijkt niet enthousiast

Mennie (75) blijkt de thuiswinnaar van het geldbedrag, maar haar man Ad doet de deur open voor de cameraploeg van Miljoenenjacht. Hij blijkt nogal verbouwereerd. Ad legt uit dat hij zijn vrouw moet bellen, want die is bij een vriendin thuis om de hoek.

Gerschtanowitz zit in zijn enthousiaste presentator-rol en stapt dolblij over de drempel. „U zat Miljoenenjacht te kijken, wat leuk”, roept de presentator. Maar Ad benadrukt dat hij gewoon sliep. Hij zit duidelijk niet op hetzelfde enthousiaste level van de presentator.

Enthousiaste Winston Gerschtanowitz

De presentator begint over het bedrag dat is binnengesleept. „Hoe is het mogelijk”, reageert Ad vrij stoïcijns. Gerschtanowitz probeert wat meer toenadering te zoeken, maar Ad zit op zijn telefoon. Hij moet namelijk zijn vrouw bellen, zoals hij al eerder aangaf.

„Het is even spannend. Er gebeurt een hoop hè”, zegt de presentator. Maar Ad reageert niet echt. Mennie neemt overigens de telefoon niet op en dat irriteert haar man duidelijk.

Neus snuiten

Als Gerschtanowitz er eens speciaal momentje van probeert te maken en het gewonnen bedrag op de cheque schrijft, kiest Ad ervoor om even rustig zijn neus te snuiten. De presentator kan er wel om lachen. „Nee, geen probleem”, reageert hij. En opnieuw regeert de thuiswinnaar met ‘hoe is het mogelijk’ als reactie om het gewonnen bedrag.

Uiteindelijk komt Mennie het huis binnen. Ze heeft namelijk op de televisie van haar vriendin gezien dat ze gewonnen heeft. „Als ik de telefoon aanneem, dan duurt het weer langer”, zegt ze snel tegen haar man.

Thuiswinnaar Mennie terecht

Uiteindelijk geeft Mennie haar man een kus. Ad vertelt dat het stel een nieuwe auto van het bedrag gaat kopen. Hij wil eigenlijk nog even opsommen wat er met de huidige auto mankeert, maar Gerschtanowitz onderbreekt hem. „Van harte gefeliciteerd”, sluit de presentator af.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat hebben we liever? Een confettikanon OF een neus snuitende ongeïnteresseerde,net wakker wordende, zonder vrouw op de bank zittende man…#miljoenenjacht pic.twitter.com/eYot7FuC22 — GC (@GirbeCameron) October 1, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een mega droge en ongeïnteresseerde reactie van die man😅#Miljoenenjacht pic.twitter.com/1k3iE32tH5 — Mitchel Hovingh (@TheMitchHD) October 1, 2023

Je kijkt Miljoenenjacht terug via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties