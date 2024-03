Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouwen rijden met overleden man (80) in auto naar bank om geld te stelen

Met het lichaam van een overleden persoon naar een bank rijden om geld van diens rekening op te nemen. Het lijkt een scene uit een film, maar in de Amerikaanse staat Ohio gebeurde het onlangs echt. Twee vrouwen van 63 en 55 zijn aangehouden.

De twee vrouwen reden afgelopen maandag met het lichaam van een overleden man van 80 naar de bank en namen in zijn naam een onbekend geldbedrag op. Ze hadden het lichaam zo in de auto gezet, dat bankpersoneel kon zien dat de man aanwezig was. Nadat ze het geld hadden ontvangen brachten de vrouwen de man naar het ziekenhuis, waar ze hem achterlieten op de eerste hulp. Een paar uur later belden ze op om zijn naam en andere informatie door te geven.

„Het is triest hoe wanhopig deze twee geweest moeten zijn”, zegt Cecilia Cooper, de advocaat van Ashtabula, de plaats waar het incident plaatsvond. Ze zegt nog nooit zoiets meegemaakt te hebben. „Ik kon het niet geloven. Hoe kan iemand dit doen?”

Ziekenhuis schakelde politie in

De zaak kwam aan het licht omdat het ziekenhuis de politie belde nadat de vrouwen de overleden man daar hadden achtergelaten. Niet lang daarna werd duidelijk dat het om de 80-jarige Douglas Layman ging. Ook bleek al snel dat alle twee de vrouwen bij hem in huis woonden. Een van hen zou zo’n zeven jaar een relatie met Layman hebben gehad.

Volgens de politie troffen de vrouwen Layman dood in zijn huis aan en belden ze vervolgens een kennis om zijn lichaam in de passagiersstoel van de auto de zetten. Vervolgens reden de twee vrouwen naar de bank om geld op te nemen.

Vrouwen namen vaker geld bij de bank op

De politie laat weten dat ze wel vaker geld van zijn rekening opnamen en dat de bank dit altijd goed vond, zolang de man maar mee was. „Ze wilden waarschijnlijk wat rekeningen betalen”, zegt de politie tegen de lokale zender WESH-TV. „Maar een echte verklaring hebben ze niet gegeven.”

De vrouwen zitten momenteel vast en worden verdacht van misbruik van een lijk en diefstal van een kwetsbaar persoon. De politie onderzoekt nog of de man een natuurlijke dood is gestorven.

Reacties