Dit zijn de beste landen om met pensioen te gaan in 2024

Tijd om al dan niet vervroegd te stoppen met werken. Oftewel, op naar een leven zonder zorgen en vol avontuur. Door te verhuizen naar de beste landen om met pensioen te gaan in 2024, van Portugal tot Costa Rica.

Op naar het strand en de natuur.

Annual Global Retirement Index 2024

We verzinnen dit overigens niet zelf, maar volgen de Annual Global Retirement Index 2024 van International Living. Dit is een jaarlijkse lijst, op basis van dertig jaar aan verzamelde gegevens, met de beste landen om je pensioen in uit te zitten.

International Living stelt zelf dat het geen exacte wetenschap is, dus neem het vooral met een Costa Ricaans korreltje zeezout. Oeps, nu hebben we de nummer één al verklapt. Feit is dat er wel degelijk onderzoekswerk is verricht om tot deze lijst te komen.

Huisvesting, visa, gezondheidszorg, kosten en meer

Om tot de beste landen voor je pensioen te komen, is er als eerst gekeken naar huisvesting. Hoe makkelijk en betaalbaar is het om ergens te wonen anno 2024? Op veel bestemmingen is huren een betere optie dan kopen, dan weet je dat alvast.

Overige criteria zijn visa en andere toeristenvoordelen, affiniteitswaardering (hoe graag willen gepensioneerden ergens wonen), kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg, ontwikkeling, regering en klimaat. Dit op basis van duizenden praktijkervaringen van expats en gepensioneerden.

Beste landen om met pensioen te gaan in 2024

Komen we uit bij de lijst de lijsten. Waar ga jij je pensioen uitzitten? De rangschikking van landen is anders dan vorig jaar, en er is een nieuwe nummer één. Costa Rica heeft alles voor het perfecte thuis weg van huis.

Denk daarbij aan ongerepte tropische stranden, het eeuwige lenteachtige weer in de Valle Central, het feit dat het (Nicoya om precies te zijn) een van de Blauwe Zones op deze wereld herbergt, de vulkanische energie die door de grond stroomt, rijke biodiversiteit van flora en fauna en adembenemende turquoise watervallen. Niet voor niets is Costa Rica in 2024 uitgeroepen tot een van de gelukkigste landen op aarde.

Hieronder zie je in volgorde de beste landen om met pensioen te gaan in 2024. Je kunt het ook dichterbij huis zoeken, in Spanje of Portugal bijvoorbeeld.

Costa Rica Portugal Mexico Panama Spanje Ecuador Griekenland Maleisië Frankrijk Colombia

Lees hier per land waarom het zo geschikt is om je pensioen uit te zitten.

