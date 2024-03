Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel scheidingen in MAFS-ontknoping, maar kijkers smullen van ‘winnend’ koppel: ‘Glunderen op de bank’

Een hoop huwelijken overleefden het MAFS-experiment niet. Gisteravond werd er tijdens de ontknoping veelal, met de nodige drama, gescheiden. Onder meer door Erik en Gerben en David en Kim. Maar één koppel bleek wel de liefde te hebben gevonden in Married at First Sight. En kijkers smulden van dat ‘winnende’ koppel.

Het huwelijk van kandidaten Suzanne en Bastiaan was niet echt een groot succes en werd dan ook beëindigd. Ook tussen Erik en Gerben boterde het de eerdere afleveringen niet echt meer. Hoewel Erik zijn huwelijk nog wel verder wilde uitzoeken, beëindigde Gerben officieel hun relatie-experiment.



Erik heeft 1x per maand naar Gerben geappt en wil graag getrouwd blijven. 😐 Schiet mij maar in de paastak. #mafs #mafsNL pic.twitter.com/kL6qzGcz3T — Kwit77 (@kwit77) March 27, 2024



Begrijpelijk en dapper besluit van Gerben. Niet meer die afhankelijke opstelling maar voor zichzelf kiezend. Heel goed. Erik hield hem aan het lijntje. Hopelijk vindt Gerben het geluk alsnog bij een ander. #mafs #mafsnl pic.twitter.com/Wj8sztS6FR — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) March 27, 2024

Ook Sarath en Malou blikken terug op hun huwelijk, dat nogal onstuimig was en al voor de ontknoping stopte. Sarath blijft in de liefde geloven en koestert de mooie momenten met Malou. Malou legt uit dat ze dichter bij zichzelf is gekomen. „Ik ben goed zoals ik ben en daar ben ik heel erg trots op.”



Nou ja zeg, Malou heeft het weer over zichzelf. En hoe fantastisch ze is. Je verwacht het niet. #mafsnl pic.twitter.com/zQcHSj2B05 — Liesbeth (@lieseltjetweet) March 27, 2024

David geeft Kim laatste uitbrander in Married at First Sight

Ook het huwelijk van David en Kim strandt. En David vertelt eerlijk wat hem op het hart ligt. Kim heeft kennelijk nogal wat uitspraken tegen hem gedaan „Dat jij verder was in je ontwikkeling dan ik. Dat je de match voor mij wel snapte, maar dat je hem voor jou niet zag. Dat ik te onzeker was. En dat is een opeenstapeling geweest voor mij, waardoor ik een hele grote afstand heb gevoeld.” Volgens Kim heeft David zelf deze conclusies getrokken en zijn dat niet haar woorden.

En hoewel Kim in haar laatste woorden aan David de boel vrij positief af probeert te sluiten, heeft David het laatste woord. En daarin kon Kim rekenen op een uitbrander. Een oneerlijke en harde afsluiter, volgens Kim. „Dit is wel elke keer waar ik tegenaan loop. Dat jij een ander gezicht laat zien als er heel veel mensen bij zijn. En als die mensen er niet zijn en je bent met mij samen, dan zie je de echte David. Dat het niet zo’n lieve man is. Hij is heel goed met zijn woorden en dat blijkt nu weer.” Maar de experts en presentator Carlo Boszhard benadrukken dat David zich nu eenmaal zo voelt over zijn huwelijk met Kim.



Wat een goeie brief van David! Ik zei net hardop “goedzo David, gooi t er maar uit!” Kim zit zò in haar ‘ik’ curriculum! Sorry, maar zèlfs ik voel dat ik op eieren moet lopen als Kim aan het woord is! 🫣 #mafsnl pic.twitter.com/xirZcPmUuX — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) March 27, 2024



Veel scheidingen en drama

Kandidaten Jeffrey en Jerney leken als koppel wel een goede match te zijn. Hun huwelijk verliep in de uitzendingen goed en de twee groeiden steeds meer naar elkaar toe. Maar gisteren werd bekend dat ook dit koppel toch uit elkaar is. Na een vakantie kwam Jeffrey erachter dat hij Jerney niet miste. En daarom besloten de twee alsnog te scheiden.

Ook de MAFS-experts kijken kritisch naar hun handelen. Vanuit kijkers klonk de nodige kritiek richting het programma. Dit omdat de kandidaten in veel gevallen geen goede match bleken en huwelijken al in een vrij vroeg stadium sneuvelden. Waaronder bij Anneke en Dirk, die er al snel de stekker uit trokken. Deskundigen Patrick en Radboud haalden op hun beurt weer uit naar de programmamakers. Die volgens hen te veel invloed uitoefenden bij de matches. Het leidde tot de nodige conflicten achter de schermen en Patrick schijnt dan ook niet meer terug te komen bij het programma.

Volgens de deskundigen zijn de oudere koppels een grotere uitdaging geweest. Ze benadrukken dat kandidaten die al lange tijd alleen zijn, lastiger te koppelen zijn.

Eén MAFS-huwelijk blijkt succes

Na alle mislukte huwelijken en scheidingen, is daar nog licht aan het einde van de tunnel. Jeppe en Jantine blijken namelijk het enige koppel dat wél gelukkig is in hun huwelijk. Jeppe praat lovend over zijn Jantine en dat is behoorlijk vertederend.

Als het koppel de beelden van hun trouwerij terugkijkt, houden ze het niet droog. En als Jantine en Jeppe hun laatste ‘vows’ geven, spat eveneens de liefde er vanaf. Kijkers smulden van de lieve worden die de twee richting elkaar uitspraken. En halen opgelucht adem dat ten minste één koppel het liefdesexperiment heeft overleefd.



Janken met Jeppe.

Wat een mooie kerel. ❤️ Kan Jeppe door de kopieermachine? De wereld heeft meer Jeppe’s nodig. #mafs #mafsNL pic.twitter.com/dY3WcvgXwU — Kwit77 (@kwit77) March 27, 2024



Jeppe en Jantine. Je kan onmogelijk niét van ze houden! ❤️#mafsnl pic.twitter.com/BUUeYn6dGB — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) March 27, 2024



Vooral Jantine vond ik van alle kandidaten de meest pure en ontspannen kandidaat! Nooit ah nep lachen, heel direct zonder eromheen te draaien en super relaxt! Leuke vrouw met een hele leuke man. #mafsnl pic.twitter.com/JXI4hU4U5c — Sanny~Zoet🌷 (@ZoetSanny) March 27, 2024

