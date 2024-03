Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-huisarts Rob Oudkerk verdenkt Thierry Baudet van drugsgebruik

FVD-voorman Thierry Baudet ligt onder vuur nadat hij zich nogal omstreden uitliet in de Tweede Kamer. Gisteravond werd het gedrag van Baudet besproken bij Op1. Voormalig huisarts en oud-politicus Rob Oudkerk sprak uit dat Baudet wellicht drugs gebruikt.

Rob Oudkerk is voormalig huisarts en ex-politicus (PvdA). Hij verscheen recent nog in een extra aflevering omtrent de ingrijpende EO-serie de Joodse Raad. Zijn opa David Cohen was namelijk de voorzitter van de Joodse Raad en zijn moeder Virrie Cohen was verzetsstrijder. Hij schoof aan bij Op1 om te praten over de serie, zijn familie en de trauma’s die zij met zich meedroegen. Zo vond hij onder meer zijn vader nadat hij zelfmoord probeerde te plegen.

Bedreigingen Thierry Baudet in Tweede Kamer

Baudet uitte gisteren bedreigingen richting Jesse Klaver, iets waarvoor hij vandaag spijt betuigt in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma.

Klaver vroeg Baudet na een debat over een wetsvoorstel van FVD of hij de jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie op kon sturen, schrijft NRC. Daarop zou Baudet volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid hebben geantwoord: „Dat ga ik niet doen. En als je het nog een keer vraagt, sla ik je op je bek.”

Huisarts Rob Oudkerk verdenkt Baudet van drugsgebruik

Oudkerk hekelt de FVD-voorman. „Baudet heeft een kind. Lancelot, twee jaar oud. Die jongen gaat kijken naar deze beelden. De vraag is hoe lang hij zich voor zijn vader zal schamen.”

Dan laat hij zich uit over het voorkomen van Baudet. „Ik zit even als dokter naar zijn ogen te kijken. Laat ik daar maar mijn mond over houden.” Waarna presentatrice Carrie ten Napel ietwat verbaasd reageert: „Oh? Maar wat zie je dan?” Volgens de voormalig huisarts ziet hij grote pupillen. „Maar ik kan niks hard maken.” Waarna Ten Napel vraagt of Oudkerk denkt dat Baudet drugs heeft gebruikt. „Dat sluit ik niet uit als je dit soort dingen in de Kamer delibereert.”

Oudkerk noemt gedrag Baudet onacceptabel bij Op1

Daarna haalt Oudkerk opnieuw de zoon van Baudet aan. „Dit kun je toch niet doen?”, aldus de voormalig politicus. Volgens hem moet Kamervoorzitter Martin Bosma zijn morele kompas gebruiken en het gedrag van Baudet niet accepteren.

Nadat Oudkerk later in de uitzending over zijn familietrauma’s heeft verteld, komt ook zijn politieke carrière en omstreden reputatie aan bod. Hij biechtte ooit op dat hij van porno, hoeren en cocaïne hield. Ook zijn ‘kut-Marokkanen’-opmerking en gedoe met politie, kwam destijds in het nieuws. „Ik schaam me wel een beetje. We hadden het net over Thierry Baudet, ik was toen ook wel een lelijk mannetje”, reageerde Oudkerk bij Op1.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

