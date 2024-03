Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Baudet ontkent bedreiging richting Klaver, heeft wel spijt

Het ging er nogal fel aan toe in de Tweede Kamer gisteren, en dan vooral tussen Thierry Baudet (FVD) en Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). Baudet uitte namelijk bedreigingen richting Klaver, iets waarvoor hij nu spijt betuigt in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma.

Bosma had Baudet ook uitgenodigd voor een gesprek, maar daarvoor kwam hij vanochtend niet opdagen. In het telefoongesprek zei Baudet volgens Bosma „dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat”.

Baudet tegen Klaver: ‘Ik sla je op je bek’

Om het incident te bespreken, had Bosma een gesprek voorgesteld. Baudet was daarvoor niet aanwezig vanochtend. „Hij stelde dat hij een andere afspraak had en dat hij hier niet kon zijn vandaag”, zegt de Kamervoorzitter. „Dat vind ik op zich heel jammer.”

‘Het voorval’ gaat over bedreigingen van Baudet richting Klaver, tot wel twee keer toe. Klaver vroeg Baudet na een debat over een wetsvoorstel van FVD of hij de jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie op kon sturen, schrijft NRC. Daarop zou Baudet volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid hebben geantwoord: „Dat ga ik niet doen. En als je het nog een keer vraagt, sla ik je op je bek.”

Bosma was daar zelf niet bij, maar hoorde van andere Kamerleden over de uitgeslagen taal. In een brief aan Baudet schreef hij: „Bedreigingen – nota bene in de plenaire zaal – kan ik niet tolereren.” Hij ziet echter geen mogelijkheid om sancties op te leggen vanwege bedreigingen buiten debatten, maar vindt dat „wel degelijk grenzen en fatsoensnormen zijn overschreden”.

Baudet ontkent bedreiging

In een video op X heeft Baudet de bedreiging ontkend. Althans, hij geef toe dat hij ‘anders sla ik je op je bek’ zei, maar hij vindt dat geen bedreiging. Baudet zegt dat hij zich heeft laten „opruien” door Klaver, die tijdens een debat kwam met „verdachtmakingen” over financiering uit Rusland. „Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast.” Dat herhaalde hij toen Klaver vroeg wat hij zei.

Toch was volgens Baudet geen sprake van een bedreiging. „Als je met een geladen revolver naar iemand gaat en zegt: ‘Als jij dit doet, dan…’, dat is echt een bedreiging. Zo’n situatie is absoluut nooit aan de orde geweest.” De FVD-leider omschrijft zichzelf als „vredelievend mens”.

Aanvaring met Klaver en Paternotte

Ook tijdens het debat ging het even mis. Baudet kwam in aanvaring met wederom Klaver en deze keer ook Jan Paternotte (D66). Zij vroegen de FVD-leider naar donaties aan de stichting die voorloper van zijn politieke partij is. „In elke andere situatie zou ik iemand op de bek slaan als je zoiets van mij denkt”, zei Baudet.

Bosma vond die opmerking van Baudet nog kunnen. „Ik heb eerder het idee dat hij het overdrachtelijk bedoelde in de zin van: je zou heel erg boos zijn op een derde persoon.” Dat geldt wat hem betreft niet voor bedreigingen die Baudet tegen Klaver richtte vlak nadat het debat was afgehamerd.

‘Onacceptabel’

Klaver noemt de bedreigingen „onacceptabel”. „In een democratie lossen we meningsverschillen met woorden op. Dat de heer Baudet in onze vergaderzaal, het hart van de Nederlandse democratie, het nodig vond een bedreiging te uiten, is een dieptepunt”, verklaart hij in een reactie.

Ook Paternotte reageert, op X. Hij noemt een voorstel dat hij vorig jaar indiende met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker, erop gericht om bedreigingen in de Tweede Kamer te verbieden. „Wat je in de nationale vergaderzaal roept, is niet zonder consequenties. Het zet mensen aan tot intimidatie. En erger.”

Het debat ging over een initiatiefwetsvoorstel van Forum om een raadgevend referendum te houden over de vraag of Nederland lid moet zijn van de Europese Unie.

