Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sina en Arie delen in Lang Leve de Liefde ‘gekste plekjes’ waar ze het ooit hebben gedaan

In Lang Leve de Liefde zijn Sina en Arie samen op date. De pikante onthullingen vliegen daarbij al snel over en weer.

Vorige week was er ook al nogal een pikante date. Dat ging zo ver, dat kijkers zich afvroegen of het stel wel doorhad dat ze op nationale televisie te zien waren.

Arie en Sina delen ‘gekste plekjes’ in Lang Leve de Liefde

Arie en Sina staan samen in de keuken als hij vraagt of hij haar type is. „Aan de ene kant wel, ja”, antwoordt ze. „Aan de andere kant niet?”, vist Arie. „Maar we moeten nog even wachten op de aantrekkingskracht. Dat kunnen we nog altijd ondervinden.” Volgens Arie moet dat „na verloop van tijd” komen, maar hij vindt het ieder geval gezellig. Hij is benieuwd of Sina een ‘knuffelkous’ is. „Ik ben wel een knuffelkont, ja. Soms een beetje te erg.”

Tijdens het eten krijgt het gesprek een pikant tintje. „Wat zijn de gekste plekjes waar je het ooit gedaan hebt?”, vraagt Sina. Daar heeft Arie wel een antwoord op: „In een bus, in het Oostvoornse Meer, in de keuken, in de gang en beneden in de kelderbox, tussen de bramen.” Ook Sina heeft een flink cv aan gekke plekken opgebouwd. „Bij een kinderboerderij, op een biljarttafel, in een volle kroeg en boven op de stadspoort. Iedereen kon me horen natuurlijk.” Arie vermaakt zich kostelijk met de verhalen. „Als ik zin heb en je loopt daar toevallig, boeiend”, zegt Sina.

‘Ik val op vollere dames’

„Zou je op mij kunnen vallen? Zie je mij als partner?”, kaatst Sina Aries eerdere vraag terug. „Jawel, ik val op vollere dames”, antwoordt hij eerlijk. „En ik?” Sina blijkt ook positief te zijn. „Jij valt ook goed in de smaak”, antwoordt ze. Als ze na het eten op de bank ploffen, kruipen ze lekker dicht tegen elkaar aan. „Je ziet er goed uit”, complimenteert Arie. Dan sommeert hij Sina om zich om te draaien. „Ik heb een Reiki-certificaat”, legt hij uit, terwijl hij zijn handen op haar rug legt.

De twee hebben even later veel lol als ze de Sirtaki-dans doen en borden kapotgooien. Na deze fysieke inspanning duiken ze welverdiend in de hot tub en beantwoorden daar vragenkaartjes. „Als je een outfit zou moeten dragen om je date te verrassen, wat zou je dan dragen en waarom?”, leest Arie voor. Sina verkapt dat ze zich zou verkleden als konijn. „Met een pluizenbolletje op de kont en van die oortjes”, giert ze. „Ben jij preuts?”, vraagt Arie. „Nee”, antwoordt Sina. „Ik houd van seks.” Die onthulling wordt bezegeld met een hartstochtelijke kus.

Je kunt Lang Leve de Liefde terugkijken via KIJK.

Vorige Volgende

Reacties