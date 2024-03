Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Married At First Sight-Erik krijgt veeg uit de pan van man Gerben

Dat het niet botert tussen Erik en Gerben uit Married At First Sight, zagen we onlangs al. Het duo is al weken getrouwd, maar van intimiteit is geen sprake. Voor Erik een kwestie van ‘het rustig aan doen’, voor Gerben een doorn in het oog (en wellicht ook in het hart). Tijdens een sessie met presentator Carlo Boszhard en de aanwezige MAFS-experts geeft Gerben Erik een veeg uit de pan.

Vorige week zagen we al hoe het stel apart van elkaar arriveerde voor de koppelsweek. Toen voelde Boszard ze aan de tand, en vooral Erik, over hoe het gaat tussen hen. Erik ontkende dat er ook maar een vuiltje aan de lucht was, terwijl Gerben met zijn ziel onder zijn arm rondliep. Nu is het tijd voor het eindgesprek.

Married At First Sight-Gerben: ‘Toneelstuk opgevoerd’

„Met welk gevoel zit je hier?”, wil presentator Boszhard van Gerben weten, die in eerste instantie in zijn eentje is aangeschoven. Hij noemt dat hij een dubbel gevoel heeft. „Ik vraag me na dit hele avontuur wel af wie Erik eigenlijk is. Ik heb er naar mijn idee alles aan gedaan, maar in de liefde voelde ik al meteen dat er iets niet klopte.”

Gerben vertelt ook dat hij aan Erik aangaf dat als hij zijn type niet was, hij het gewoon kon zeggen. „Maar hij zei: ‘Komt goed, na het programma leren we elkaar kennen’. Ik heb het idee dat hij een toneelstuk heeft opgevoerd. Het is misschien hard dat ik dit zeg, maar ik heb het al vaker gedacht.”

Na dit gesprek komt ook Erik zelf erbij zitten. Hij krijgt een korte samenvatting te horen van wat Gerben heeft gezegd en lijkt daar meteen van te schrikken. Gerben: „Ik denk… wat wil je? Wil je verder, wil je me toch een beetje naar beneden drukken? Dat soort dingen.” Ook hier schrikt Erik zichtbaar van.

‘Ik kan dat echt niet snappen’

„Ik wilde echter dicht naar je toekomen”, zegt Erik tegen Gerben, nadat hij aangeeft dat hij schrikt van hoe Gerben zich heeft gevoeld. „Ik wilde afgelopen weekend dichter naar elkaar toe komen, maar Gerben zou bellen, dat heeft hij niet gedaan, en de dag daarna ook niet. Toen kreeg ik een berichtje dat hij rust nodig had.” Gerben: „Ik was degene die elke ochtend appte: goedemorgen lieverd, werkze vandaag. Uiteindelijk heb ik dat gelaten en toen was er zes dagen weinig contact.”

„Ik blijf van mening: als je echt om iemand geeft, doe je daar meer moeite voor”, drukt Gerben Erik op het hart. „Zes dagen elkaar niet spreken, dat doet zeer.” Erik geeft echter aan dat hij er ‘heel anders’ in staat. „Maar ik merk wel dat ik om je geef. Ik denk ook steeds aan je.” Maar bij Gerben komt het niet binnen: „Ik kan dat echt niet snappen”, besluit hij.

Je kunt Married At First Sight terugkijken via Videoland.

Reacties