Pieter Derks mag dit jaar oudejaarsconference doen en doet boekje open bij Sophie & Jeroen

Het nieuws is er dan eindelijk uit: cabaretier Pieter Derks mag dit jaar de oudejaarsconference verzorgen. Hij schoof gisteren aan bij talkshow Sophie & Jeroen om een boekje open te doen over ‘één van de meest prestigieuze klussen die een cabaretier kon binnenslepen’.

Presentatrice Sophie Hilbrand noemt dat ze Derks als enige gast niet introduceerde aan het begin van de aflevering, omdat hij zelf met groot nieuws komt. „Ik mag de oudejaarsconference doen”, zegt hij blij. De studio vult zich met applaus en Hilbrand vraagt zich af hoe lang Derks dit geheim heeft moeten houden. „Sinds ergens afgelopen najaar, dus een halfjaar ongeveer.”

Pieter Derks verzorgt dit jaar de oudejaarsconference

In die tijd kwam de cabaretier erachter dat hij „heel goed kan liegen tegen vrienden”. „Dat heb ik wel geleerd de afgelopen tijd.” Hilbrand wist het ook al eventjes, op het moment van de uitzending slechts een paar uur. „Ik heb het vandaag twee uur geheim kunnen houden, toen heb ik het per ongeluk aan iedereen verteld”, grapt ze.

Het is voor een cabaretier niet niks om de oudejaarsconference te doen. Zo was een aantal jaar geleden Peter Pannekoek aan de beurt, die de stempel ‘leukste oudejaarsconference in jaren’ kreeg. Guido Weijers kreeg ook de eer, Metro sprak hem destijds net voor het begin over wat hij had voorbereid.

Hilbrand is wel benieuwd ‘hoe dat gaat’. „Word jij dan gebeld met: ‘Jij wordt het’? Staat Winston Gerschtanowitz voor je deur?” Derks: „Nee ik liep op straat, er reed een zwart busje voorbij en ik werd erin getrokken.” Het echte verhaal blijkt toch iets saaier, de cabaretier werd namelijk gebeld met de vraag of hij interesse zou hebben. „Ik moest er even over nadenken, niet heel lang, maar toch zeker een paar seconden. En dan moeten ze overleggen en vergaderen, dus is het een paar weken afwachten. Maar op een gegeven moment komt er een definitief telefoontje.”

Bij Sophie & Jeroen: ‘Youp van ‘t Hek gebeld’

De oudejaarsconference is nog best ver weg, en Derks geeft ook toe dat hij nog niet aan het schrijven is. „Ik ben nu vooral aan het verzamelen en die berg wordt steeds groter.” Hilbrand denkt op te merken, als ze naar de shows en columns van de cabaretier kijkt, dat de oudejaarsconference „het ultieme doel geweest is”. Derks: „Dat is zeker altijd een droom geweest. Ik keek als kind naar de oudejaarsconference en die stijl van cabaret, dat je het jaar relativeert, samenvat, op z’n kop zet, dat vond ik altijd wel het ultieme.”

Vrij veel cabaretiers gingen Derks voor, dus genoeg om inspiratie uit te putten. Heeft hij tips gevraagd aan de mensen die hiervoor het jaar afsloten? „Ik heb Youp (van ‘t Hek, red.) wel even gebeld”, geeft Derks toe. „En wat zegt hij dan?”, wil Hilbrand weten. „Succes”, grapt Derks. „Ik heb het vooral met hem gehad over de aanloop er naartoe: wanneer begin je met schrijven? Het moet gewoon hartstikke goed zijn, dus ik moet meteen, het hele jaar door, aan de slag.”

Wel noemt hij dat het gevoel van een jaar pas ergens in het najaar ‘te voelen is’. „Dat vind ik ook het leuke aan zo’n oudejaarsconference: je kunt het gevoel en de tijdsgeest een beetje vangen.”

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken bij NPO Start.

Reacties