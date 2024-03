Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snurkers hebben minder behoefte aan seks, waarschijnlijk hierom

Val je nét lekker in slaap, begint je partner in zijn of haar slaap bomen om te zagen. Niet echt sexy en vooral heel vervelend als het je uit je slaap houdt. Maar ook voor mensen die zelf snurken, komt het nachtelijke geronk met wat andere problemen. Zo hebben zij vaak minder behoefte aan seks.

Metro gaf eerder tips van een slaapspecialist om snurken te voorkomen en volgens artsen is het een medische ‘red flag’ als je voor je 50ste snurkt.

Mensen die snurken, hebben minder behoefte aan seks

Het kan dus niet alleen op gezondheidsproblemen wijzen, maar leidt ook tot problemen binnen relaties. Dat blijkt uit resultaten na intakegesprekken onder snurkers van de Kliniek voor Snurken en Apneu Nederland.

De groep snurkers in Nederland is niet klein: ruim vier miljoen Nederlanders zouden daar last van hebben (en tel daar hun partners of soms zelfs huisgenoten nog eens bij op…). De snurkkliniek, waar mensen zich aanmelden voor een behandeling tegen snurken, zag dat 70 procent van hun patiënten aangaf minder behoefte aan seks te hebben.

Het gaat hier om een nieuwe bevinding, ondanks dat al bekend was dat mensen met overgewicht vaker snurken en dat mensen fysieke problemen kunnen krijgen van het geronk.

Logische verklaring

De snurkkliniek heeft bij hun patiënten navraag gedaan en kwam erachter dat de afnemende behoefte aan seks best logisch te verklaren was. Dit gaven mensen als reden:

Ze slapen apart of hebben zelfs een aparte slaapkamer ingericht om hun partner niet te storen.

Door het snurken slapen beide partners slecht, waardoor ze vermoeid zijn en het libido afneemt.

Vanwege het snurken ontstaat er ruzie en neemt de zin in intimiteit aan beide kanten af.

Volgens woordvoerder van de snurkkliniek, Olivier Tielemans, veroorzaakt snurken „vaker echtelijke ruzies dan men denkt”. „Meer dan de helft van alle mensen die zich aanmelden bij onze kliniek, slapen gescheiden door hun snurkprobleem. Alleen slapen is zeker niet ongezond, echter romantisch is het allerminst.”

Toch vertelde een slaapwetenschapper Metro onlangs dat apart slapen ook goed voor je is. Zo zou het onder andere beter zijn voor de relatie. Ook zijn er mensen die niet kunnen slapen zonder hun partner, de tips daarvoor lees je in onderstaand artikel:

