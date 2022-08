Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BOOS over The Voice: ‘John de Mol wist van meerdere meldingen’

Dat Talpa-oprichter John de Mol maar van één melding af zou weten van grensoverschrijdend gedrag in april van 2019, is volgens het programma BOOS onjuist. Er zijn in dat jaar namelijk meerdere meldingen binnengekomen over voormalig The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Dit alles onthult presentator Tim Hofman in de tweede BOOS-uitzending over The Voice of Holland.

De meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld. Ook is er een telefoongesprek te horen tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie die verrast waren door de reactie van De Mol in de eerste aflevering van BOOS over The Voice.

Meerdere meldingen over seksueel overschrijdend gedrag binnen The Voice

De Mol zei daarin dat hij van één melding tegenover Rietbergen wist. In het opgenomen gesprek tussen de twee anonieme personen is te horen dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan. Volgens presentator Tim Hofman hebben meerdere bronnen aan de BNNVARA-serie laten weten dat de productieleiding wist van het wangedrag van Rietbergen.

John de Mol liet vandaag al weten dat hij een gesprek met de makers van BOOS had afgewezen. De Talpa-baas had naar eigen zeggen gevraagd of hij het materiaal van tevoren mocht inzien waaruit zou blijken dat hij van meerdere meldingen tegenover Jeroen Rietbergen op de hoogte was geweest.

„Er is ons vervolgens een transcript gestuurd van een heimelijk opgenomen telefoongesprek en een aantal apps”, liet De Mol weten in een verklaring. „De transcriptie van het opgenomen telefoongesprek was geanonimiseerd en geredigeerd. Mede daardoor was het gesprek nauwelijks te begrijpen. Dat maakte het lastig om daarop te reageren.”

‘John de Mol wist ervan’

Ook noemde hij het een „valse beschuldiging”. Rietbergen was de muzikaal leider van het programma The Voice en destijds de vriend van Linda de Mol, de zus van John. De Mol erkende in een vorig gesprek met Hofman dat hij inderdaad op de hoogte was van één melding en dat hij Rietbergen hierop had aangesproken.

De Mol liet in een verklaring weten deze keer niet mee te werken. „Wij hebben – gezien het belang van vertrouwelijkheid voor de rol van een vertrouwenspersoon – ernstige bedenkingen bij deze gang van zaken. De appjes die wij ingezien hebben, geven ook geen nieuwe informatie. Al met al is er geen enkele concrete onderbouwing van de beschuldiging.” Hierop besloot hij geen nieuw interview met Hofman te willen doen. „Dat zou hooguit tot een welles-nietesdiscussie hebben geleid en bovendien reageren wij niet meer op anonieme beschuldigingen.”

Johan Derksen nam het gisteravond alvast op voor John de Mol in Vandaag Inside. „Die jongen moet nou eens ophouden”, zegt het VI-gezicht over Hofman. Dat de aflevering te maken heeft met het feit dat John de Mol gelogen zou hebben, vindt Derksen maar niets. „Dan denk ik: daar zit ik helemaal niet op te wachten.”