Ruim 1484 mensen hadden te maken met grensoverschrijdend gedrag bij publieke omroep

Grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij de landelijke publieke omroep. Met signalen hierover is niet voldoende professioneel en doortastend omgegaan door de omroepen en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat komt naar voren uit het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn.

Volgens de commissie hebben ruim 1484 medewerkers aangeven dat ze in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag „als doelwit of getuige”. „De commissie is zeer geschrokken van de ernst van de gedragingen en van het aantal mensen dat daarmee in aanraking is gekomen.”

Volgens voorzitter Van Rijn was er bij de NPO een gebrek aan goed leiderschap, waardoor niet duidelijk was wie verantwoordelijk was voor de zorg voor personeel. Ook was er op alle niveaus sprake van concurrentie. Dat veroorzaakte een permanente onzekerheid bij werknemers, zei de commissievoorzitter bij de persconferentie.

Onderzoek naar werkgeversrol

De commissie kreeg van ongeveer 2500 respondenten reacties op een vragenlijst en sprak met ruim tweehonderd mensen. Drie van de vier gaven in de vragenlijst aan te maken gehad te hebben met grensoverschrijdend gedrag, aldus Van Rijn.

Ook deed de commissie onderzoek naar hoe de omroepen de rol van werkgever invulden en sprak de commissie met tientallen functionarissen „op alle niveaus van de omroepen”. Uit deze bronnen kwamen patronen van gedrag naar voren, aldus het rapport. De respondenten werken of werkten bij de NPO, diverse omroepen en programma’s. De commissie zegt verder dat het opviel dat „verreweg de meeste mensen hun verhalen deelden om het in de toekomst voor een nieuwe generatie beter te maken”.

De Wereld Draait Door

De bevindingen staan in het rapport ‘Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan | De zoekgemaakte verantwoordelijkheid” dat in Hilversum wordt gepresenteerd. Het onderzoek kwam er nadat de Volkskrant in 2022 een artikel had gepubliceerd over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk en de werkcultuur bij het programma De Wereld Draait Door.

